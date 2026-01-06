Consejo Federal de Suiza congela todos los activos que posee Nicolás Maduro en el país

A su delicada situación judicial que enfrenta ante los tribunales estadounidenses, tras su captura el último 3 de enero por orden de Donald Trump, el Consejo Federal de Suiza informó este lunes que dispuso el congelamiento inmediato de todos los activos que Nicolás Maduro y su entorno mantienen en ese país.

Esta medida se toma como una precaución ante la situación de inestabilidad generada tras la detención del presidente de Venezuela por fuerzas armadas de Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, Suiza precisó que la decisión de congelar activos no alcanza a los demás miembros del Gobierno venezolano. Se busca evitar que fondos obtenidos de manera ilícita sean transferidos fuera del sistema financiero suizo.

CONGELAMIENTO DURARÁ CUATRO AÑOS

El congelamiento tendrá una duración de cuatro años y busca preservar dichos recursos mientras se evalúa la posibilidad de que el país de origen inicie procesos judiciales. Esto debido a que existe una ley federal que permite bloquear bienes de personas extranjeras consideradas “políticamente expuestas”, cuando hay indicios de que los activos podrían haberse obtenido mediante corrupción u otros delitos graves.

Según aclaró el Consejo Federal de Suiza, la determinación no estuvo motivada por las causas políticas de la caída de Maduro ni por un eventual incumplimiento del derecho internacional.

VIDEO RECOMENDADO