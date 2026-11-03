Elecciones en Estados Unidos: Resultados preliminares dan como ganadores a Demócratas en el Congreso

Los resultados preliminares Las Elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos confirman lo que las encuestas venían anticipando días anteriores: el Partido Demócrata podría lograr una mayoría tanto en la Cámara de Senadores, como de Diputados.

Por el momento, el partido liberal progresista se viene imponiente 43 vs 32 en la Cámara Alta, y 68 a 30 en la Cámara Baja. A falta de conocer los resultados en Alaska y Iowa, estos son los márgenes en las siete elecciones claves de estos comicios para lograr el control del Congreso:

Michigan: al 9% de votos escrutados, Abdul El-Sayed gana contra Mike Rogers por 57.19%.

Texas: al 38% de votos escrutados , James Talarico gana contra Ken Paxton por 58.34%

Ohio: Al 43% de votos escrutados, Sherrod Brown gana contra Jon Husted por 53.44%

Maine: Al 4% de votos escrutados, Troy D. Jackson gana contra Susan M. Collins por 57.53%

Kansas: al 36% de votos escrutados, Adam Hamilton gana contra Roger Marshall por 63%

VÍCTORIA PARA DEMÓCRATAS

La primera victoria confirmada para los Demócratas en el Senado fue para Roy Cooper, en Carolina del Norte, quien le ganó a Michael Whatley su lugar en la Cámara Alta con el 63.66% de los votos.

Por otro lado, en Florida, Ashley Moody logró retener su asiento para los Republicanos, pero un margen de solo 2.44%, lo cual refleja lo cerca que estuvieron los Demócratas de salir victoriosos en un terreno históricamente conservador.

¿CÓMO VAN LAS ELECCIONES DE GOBERNACIONES?

El Partido Demócrata no solo ha ganado en el Congreso, sino también en las Gobernaciones. En Georgia, la nueva gobernadora será Georgia Keisha Lance Bottoms, en reemplazo de Brian Kemp. Lance será la primera mujer afroamericana en liderar el Poder Ejecutivo en un Estado en la historia del país.

Asimismo, Gina Hinojosa viene imponiendose por 12.33 puntos sobre Greg Abbott. De continuar con la tendencia, el partido liberal habría logrado arrebatarlo otra gobernación a los Republicanos.

TRUMP CONDICIONA VICTORIA

Un día antes de la elección, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense de los Estados claves de los comicios, si su partido conserva el control del Congreso.

En Carolina del Norte, el mandatario afirmó que la ayuda por daños de huracanes dependería de que los votantes eligieran al republicano Michael Whatley para la Cámara Alta, aunque luego sostuvo que estaba bromeando. En otro acto, advirtió que podría detener fondos para Alaska si la demócrata Mary Peltola gana el escaño senatorial en disputa.

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