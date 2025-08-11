Así informaron los medios internacionales la muerte de Miguel Uribe | FOTO

Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto, después de haber estado internado por más de dos meses en la Fundación Santa Fe. El senador colombiano fue víctima de un atentado durante un acto de campaña, cuando aspiraba a convertirse en el próximo presidente del país.

La evolución de su estado de salud mantuvo en tensión tanto a la opinión pública nacional como internacional, que siguió con atención cada detalle de su recuperación. Familiares, amigos y medios de comunicación informaron constantemente sobre su situación médica.

La confirmación oficial de su fallecimiento se difundió rápidamente a través de importantes medios internacionales. Portales webs como CNN en Español, BBC y El País de España destacaron la relevancia política de Uribe Turbay y el impacto de su muerte en el escenario político colombiano.

La pérdida de este precandidato presidencial representa un golpe significativo para la contienda electoral y ha provocado un profundo sentimiento de pesar en la sociedad colombiana, que lamenta la desaparición de una figura política con gran proyección.

EL EMOTIVO MENSAJE DE LA ESPOSA DE MIGUEL URIBE

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, compartió un mensaje lleno de sentimiento en sus redes sociales para despedirse del padre de sus hijas. En sus palabras, agradeció profundamente por el amor compartido y reconoció a su esposo como el mejor padre para sus hijas y para Alejandro. “Le pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió con gran emotividad.

En su mensaje, destacó que su amor trasciende lo físico y expresó la esperanza de un reencuentro en el futuro. “Espérame, cuando haya cumplido la promesa que hice a nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos una segunda oportunidad”, afirmó con convicción y amor eterno.

Finalmente, María Claudia cerró su emotiva despedida con una promesa de protección hacia sus hijos. “Descansa en paz, amor de mi vida, cuidaré de nuestros hijos”, aseguró, mostrando fortaleza y compromiso en medio de la pérdida.

