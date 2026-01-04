Nicolás Maduro: ascenso y caída tras 12 años en la presidencia de Venezuela

Los doce años en los que ostentó el máximo poder político en Venezuela llegaron a su fin durante la madrugada del viernes 3 de enero de 2026, tras su detención por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nicolás Maduro pasará los próximos años, si la justicia norteamericana así lo dispone, en el Metropolitan Detention Center de Nueva York, centro penitenciario que ha sido descrito —por expertos entendidos— como “el infierno en la tierra”.

El MDC alberga presos federales conocidos por su extrema violencia. Entre los 1336 reos, entre hombres y mujeres, se encuentran jefes de mafias, narcotraficantes y personas calificadas como terroristas por la justicia de los Estados Unidos. Existen informes que describen las pésimas condiciones del penal, entre las que se encuentran celdas sucias, falta de acceso a atención médica adecuada. También denuncias por abuso físico y psicológico por parte del personal penitenciario.

LA HISTORIA DE NICOLÁS MADURO

Nicolás Maduro no fue a la universidad y optó por formarse políticamente en Cuba. A su regreso a Venezuela a finales de los 80, trabajó como chofer de bus para luego convertirse en líder sindical del gremio. Su figura comenzó a ganar espacio dentro del chavismo. Hugo Chávez lo fue acercando al centro del poder hasta convertirlo en una pieza funcional dentro de su proyecto.

Maduro y Chávez se conocieron cuando este último se encontraba en prisión, tras el fallido intento de golpe de Estado de 1992. El encuentro tuvo lugar en la celda donde Chávez cumplía condena, a la que Maduro acudió como visitante. Desde entonces, el líder del Movimiento Bolivariano Revolucionario le encomendó la tarea de difundir el llamado mensaje bolivariano por todo el país.

En 1998, mismo año en que Chávez llegó a la presidencia, Nicolás Maduro fue elegido diputado y meses después, luego de la disolución del Congreso, fue elegido diputado de la Asamblea Constituyente que redactó una nueva Constitución. Consiguió la reelección en el 2005, pero un año después Chávez lo llamaría para ser ministro de Relaciones Exteriores.

Maduro fue leal al gobierno de Hugo Chávez; por ello, cuando las dudas sobre la salud del dictador crecían y los viajes a Cuba eran cada vez más constantes por el avance de su enfermedad, la sucesión dejó de ser una posibilidad y pasó a ser una orden. En actos públicos, Hugo Chávez pidió explícitamente a sus seguidores que respaldaron a Maduro.

NICOLÁS MADURO ASUME LA PRESIDENCIA

La muerte de Chávez en marzo de 2013 abrió un nuevo capítulo de inestabilidad en Venezuela. Sus primeras declaraciones marcaron el tono de su mandato: llegó a decir que el fallecido mandatario se le había manifestado como un pájaro, una escena que dio la vuelta al mundo y evidenció el vacío de liderazgo. Maduro aseguró su sitio en la presidencia luego de una cuestionada elección en la que se enfrentó a Henrique Capriles.

En el 2014, Leopoldo López y María Corina Machado se volverían figuras representativas de la oposición, sobre todo tras las protestas contra el régimen, el mismo que mantuvo preso a Leopoldo López durante cinco años, un mes y 43 días.

La crisis política, económica y social en Venezuela motivó el éxodo que trasladó a millones de ciudadanos a países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Estados Unidos. La ola migratoria motivó a diversos países a reclamar una respuesta del gobierno venezolano mientras que otros fueron más categóricos al pedir la salida de Maduro del poder e imponer sanciones económicas para el régimen por parte de Estados Unidos.

El control interno se sostuvo con represión. Protestas sofocadas, detenciones arbitrarias y persecución a la disidencia se repitieron año tras año. Organizaciones de derechos humanos documentaron miles de casos, mientras opositores, periodistas y activistas terminaban presos o forzados al exilio.

Un nuevo contrincante aparecería un año más tarde. Edmundo Gonzalez encabezó la campaña de la oposición en las elecciones de 2024. Junto a él, la figura de María Corina Machado resultó clave para visibilizar el reclamo de la oposición venezolana ante el mundo. Las denuncias de fraude afectaron al régimen chavista al mismo tiempo que se repetía su presunto vínculo con redes de narcotráfico.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca recrudecieron las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. El pasado mes de julio, la administración de Donald Trump lanzó un golpe contra los cárteles de la droga, en especial contra el Cártel de los Soles, organización delincuencial que presuntamente era liderada por Maduro y que mantenía vínculos con uno de los cárteles más poderosos de México: el de Sinaloa.

Hasta hace una semana, el presidente Trump aseguró que mantuvo conversaciones con Nicolás Maduro para encontrar una vía que garantice su salida del poder. Sin embargo, la mañana del 3 de enero de 2026, una operación militar de las armada estadounidense sorprendió Caracas y alarmó al mundo entero al confirmarse que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido detenidos para responder ante la justicia norteamericana por los delitos de conspiración narcoterrorista.

