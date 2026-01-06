Teófilo Cubillas obsequió al papa León XIV una histórica camiseta de Perú del Mundial 78

Una prenda cargada de historia llegó al Vaticano. El exfutbolista y máximo goleador de nuestro país en copas del mundo, Teófilo Cubillas, obsequió al papa León XIV una camiseta de la selección peruana del Mundial Argentina 1978 durante un emotivo encuentro.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales el histórico ’10’, quien arribó a la Santa Sede para este especial momento con el sumo pontífice, gestionado por Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.

“Feliz de la vida. Me siento verdaderamente honrado de haber conocido a Su Santidad, el Papa León XIV. Mi tiempo en Roma hasta ahora es algo que voy a atesorar para siempre”, publicó el ‘Nene’ en su cuenta de Instagram.

Este simbólico momento fue también acompañado por el exdirector técnico de la selección peruana Ricardo Gareca, en una escena que refleja las trascendencia del fútbol más allá de las canchas.

