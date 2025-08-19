Tiktoker colombiana es detenida por el ICE durante transmisión en vivo

La tiktoker colombiana Leidy Tatiana Mafla Martínez, conocida por crear contenido sobre asuntos migratorios, fue detenida en Los Ángeles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El operativo ocurrió mientras transmitía en vivo desde un automóvil.

En la grabación, confirmada por diversos medios internacionales, se observa un momento de tensión cuando Mafla Martínez pide a los oficiales que retrasen su detención. La escena se viralizó en redes sociales inmediatamente y generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Otro video registrado por un conductor que pasaba por la zona muestra a los agentes del ICE sacándola del asiento del copiloto y poniéndola bajo custodia, lo que intensificó la atención mediática sobre el caso.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, señaló que Mafla Martínez es una “inmigrante ilegal con antecedentes criminales” en Estados Unidos. Recordó que fue condenada en Los Ángeles por conducir bajo la influencia del alcohol.

McLaughlin precisó que la joven ingresó a Estados Unidos en 2022 y fue liberada bajo la administración del presidente Joe Biden. La funcionaria agregó que, durante el procedimiento del viernes, Mafla Martínez reportó problemas respiratorios y recibió atención médica. Luego quedó bajo custodia del ICE a la espera de los trámites de deportación.

Según documentos judiciales, la creadora de contenido fue arrestada en 2023 por conducir bajo los efectos del alcohol y se declaró “nolo contendere” (no impugnar los cargos). La sentencia incluyó tres años de libertad condicional, el pago de multas y la obligación de asistir a programas de rehabilitación. Actualmente se encuentra en la Instalación Regional de Detención Imperial, en Calexico, California.