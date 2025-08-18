Trump señala que en “una o dos semanas” se podrían definir negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que en “una o dos semanas” se sabrá si existen opciones reales para alcanzar la paz en Ucrania, marcando un nuevo plazo para que Kiev y Moscú se sienten a negociar.

“Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si estos horribles combates continúan y tenemos que seguir haciendo lo posible para que acaben”, dijo el mandatario estadounidense durante una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos.

En ese sentido, Trump sostuvo que es necesario discutir “posibles intercambios de territorio”, en referencia a las exigencias de Moscú. Sin embargo, Kiev considera esa propuesta inaceptable e inconstitucional, pues implicaría ceder regiones como Donetsk y Lugansk.

“Debemos discutir los posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual. Esto significa la zona de guerra, las líneas de guerra que son bastante obvias, y muy tristes, de hecho”, dijo Trump.

El mandatario estadounidense también afirmó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, “acordó aceptar garantías de seguridad para Ucrania” en el encuentro que ambos mantuvieron la semana pasada. Según Trump, este punto será central en las conversaciones y podría abrir paso a un acuerdo que evite futuras agresiones.

Pese a mostrarse optimista, el mandatario descartó un alto el fuego inmediato, aunque dijo que podría llamar a Putin en las próximas horas para explorar la posibilidad de una reunión trilateral con él y Zelenski. El propio presidente ucraniano confirmó que Kiev está “preparado para una trilateral”.

“Todos nosotros obviamente preferiríamos un alto el fuego inmediato mientras trabajamos por una paz duradera y tal vez algo así podría suceder en este momento, pero no está sucediendo”, aseguró Trump, que tras su reunión con Putin de la semana pasada descartó por el momento la posibilidad de un cese al fuego preventivo.

RESPALDO EUROPEO

A la cita en la Casa Blanca también acudieron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el de Finlandia, Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni; y el canciller alemán, Friedrich Merz, quienes ratificaron su apoyo a la postura ucraniana.