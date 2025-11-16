José Ugaz: “La Fiscalía de la Nación vive una crisis por su carencia de liderazgos”

El exprocurador ad hoc de la República, José Ugaz, señaló —en entrevista con Punto Final— resaltó la situación crítica que se vive en el Ministerio Público que se debería a un “resentimiento institucional” en la Junta de Fiscales Supremos: “Hemos tenidos tres fiscales de la Nación en el lapso de semanas. Ahora estamos ante un fiscal interino que no recibe la comunicación de la JNJ para que se acate la orden judicial y regrese la fiscal titular”.

De acuerdo al especialista, esto se debería a que el poder dentro de la Fiscalía habría sido captado por un sector político que en el pasado se sintió desplazado del poder: “Hay un entrampamiento (con el regreso de Delia Espinoza), lo que tendría que hacer el juez es aplicar las multas que correspondan y comunicar la resistencia a la autoridad”.

Sobre el fiscal interno Tomás Gálvez, José Ugaz indicó que su presencia confirma el resentimiento del Ministerio Público ante la ausencia de liderazgos en la institución: “Desde que este fiscal transitoria asumió su posición , incluso antes, dijo que no creía en los equipos especiales porque él está siendo o fue investigado por uno de ellos”.

Frente a los cuestionamientos que surgieron en los últimos meses contra los fiscales de la Nación, el ex procurador considera que la única salida de la crisis es “una reestructuración del Ministerio Público, del sistema de justicia en general” liderado por un Gobierno con legitimidad.

CORTE SUPREMA DE BRASIL FALLA A FAVOR DE NADINE

Respecto al caso de Nadine Heredia en Brasil, José Ugaz calificó lo ocurrido como un “desmontaje político” del Caso Lava Jato al haber caído en manos de magistrados vinculados a Lula Da Silva y el Partido de los Trabajadores.

Recordemos que, la Corte Suprema de Brasil anuló pruebas obtenidas contra Nadine Heredia. La decisión lleva la firma del magistrado José Dias Toffoli, integrante del Supremo Tribunal Federal, quien también dispuso que las pruebas no se utilicen en procedimientos de cooperación internacional.

En la práctica, para efectos peruanos, si las apruebas a las que se refiere la anulación en Brasil han sido incorporadas a procesos peruanos de manera legítima lo que ocurra allá “solo afectará a la justicia brasileña , no tendría que afectar al proceso peruano siempre que esa prueba haya sido debida y legítimamente incorporada”.

SOBRE KEIKO Y EL CASO CÓCTELES

Sobre la decisión del Tribunal Constitucional de declarar fundada una demanda de hábeas corpus que anuló las resoluciones emitidas en el marco del Caso Cócteles, beneficiando legalmente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, José Ugaz consideró que dicho fallo tiene una posición sesgada.

“Están diciendo que como recién se creó un delito específico de aporte ilegal de campaña, antes ese delito no existía, pero ha existido por mucho tiempo el delito de lavado de activos. Desde mi punto de vista no debería ser descartado el delito de lavado de activos porque haya una ley posterior que se refiere al financiamiento de campaña”, indicó.

Finalmente, sobre los juicio contra Pedro Castillo y Martín Vizcarra, ambos en su etapa final, consideró que lo dos expresidentes podrían ser condenados debido a las pruebas mostradas en los juicios.

VIDEO RECOMENDADO