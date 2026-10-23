Aprueban plan nacional para mejorar destinos turísticos del Perú hasta el 2031

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó el Plan Nacional de Orden Turístico 2026-2031, una iniciativa que busca mejorar la organización de los destinos turísticos del Perú, reforzar la seguridad de los visitantes y promover la formalización de los negocios del sector.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 383-2026-MINCETUR y contempla acciones para mejorar los servicios turísticos, generar empleo y ampliar las oportunidades económicas, especialmente para las comunidades que dependen de esta actividad.

¿QUÉ CONTEMPLA EL PLAN NACIONAL DE ORDEN TURÍSTICO?

El plan establece tres objetivos principales. Por ejemplo, mejorar los destinos turísticos, brindar mayor seguridad a los viajeros y fomentar que los establecimientos turísticos cumplan las normas vigentes.

Para ello, se impulsará la formalización de hoteles, restaurantes, agencias de viajes y otros negocios vinculados al turismo, con el propósito de ofrecer servicios más confiables y seguros.

La estrategia comprende 12 ejes de trabajo y 52 acciones concretas, que se ejecutarán mediante la coordinación entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades, las empresas y otras instituciones.

Asimismo, el Mincetur realizará un seguimiento de los avances para evaluar los resultados y verificar el impacto de las medidas en los destinos turísticos del país. Con este plan, el sector busca avanzar hacia un turismo más ordenado, seguro y competitivo hasta el 2031.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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