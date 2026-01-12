Defensoría exige acciones inmediatas por huaicos que bloquean vías en el Vraem
Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el sur del país provocaron una serie de emergencias en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una de las zonas con mayor fragilidad vial y social. Los deslizamientos de lodo y piedras afectaron la conectividad, el acceso a servicios básicos y la seguridad de pobladores y transportistas que circulan por esta región.
Desde la noche del viernes, varios tramos carreteros quedaron cubiertos por huaicos, dejando vehículos varados, comunidades aisladas y tránsito restringido en distintas provincias de Ayacucho y áreas fronterizas del Vraem.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO SE PRONUNCIA
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento público en el que exigió acciones inmediatas para restablecer el tránsito y proteger a la población afectada. La entidad advirtió que el cierre de carreteras impacta directamente en la atención de emergencias médicas, el traslado de pacientes y el abastecimiento de localidades rurales.
En su exhortación, la Defensoría pidió a Provías Nacional, al Gobierno Regional de Ayacucho y a los gobiernos locales coordinar acciones urgentes para liberar los tramos afectados de la vía Ayacucho–Vraem. Remarcó que numerosos vehículos permanecen con tránsito restringido debido a los deslizamientos provocados por las fuertes lluvias de las últimas horas.
El pronunciamiento también incluyó un llamado a Provías zonal Vraem para que convoque a los consorcios que ejecutan obras viales en la zona. La Defensoría solicitó que informen sobre su capacidad operativa y sus planes de contingencia frente al actual periodo de lluvias intensas, con el fin de evitar demoras en la atención de nuevas emergencias.