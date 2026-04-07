Elecciones 2026: colegios que serán centros de votación no tendrán clases el 10 ni el 13 de abril

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que los colegios designados como locales de votación no tendrán clases presenciales el viernes 10 ni el lunes 13 de abril, en el marco de las Elecciones Generales programadas para el domingo 12. La medida alcanza a un total de 10.130 instituciones educativas a nivel nacional, entre públicas y privadas.

Esta disposición responde a la coordinación entre el Minedu y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que establece que los locales escolares deberán estar disponibles durante esos días para la instalación de mesas, el desarrollo de la jornada electoral y las labores posteriores al proceso.

El sector Educación precisó que esta suspensión solo aplica a los colegios que funcionarán como centros de votación. En el resto de instituciones educativas del país, las clases se llevarán a cabo con normalidad y de manera presencial, sin alteraciones en el calendario escolar.

Asimismo, se encargó a las direcciones y gerencias regionales de Educación, así como a las unidades de gestión educativa local (UGEL), garantizar que los locales seleccionados estén disponibles oportunamente y cumplan con las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso electoral.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, hizo un llamado a las autoridades educativas regionales para que coordinen de manera eficiente con los organismos electorales, a fin de asegurar una adecuada organización y cumplimiento de los plazos establecidos.

Además, indicó que será necesario implementar medidas para recuperar las clases perdidas en los colegios afectados, asegurando la continuidad del servicio educativo. También se dispuso supervisar el correcto uso de la infraestructura escolar y su pronta restitución una vez finalizadas las elecciones, reafirmando así el compromiso del sector con el proceso democrático y la educación.

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