Minedu recibe hasta este 27 de octubre aportes ciudadanos sobre nuevos lineamientos de disciplina escolar

El Ministerio de Educación (Minedu) recibirá hasta este martes 27 de octubre las propuestas y observaciones de la ciudadanía sobre el proyecto de Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica. La iniciativa busca establecer criterios para atender las conductas que afectan la convivencia en los colegios, con procedimientos definidos para cada situación.

La consulta pública está dirigida a entidades públicas y privadas, así como a docentes, directores, padres de familia, especialistas y otros integrantes de la comunidad educativa. Los interesados deberán enviar sus comentarios mediante el formato establecido al correo electrónico convivenciaescolar@minedu.gob.pe.

El proceso fue dispuesto a través de la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU, publicada el 12 de octubre en Normas Legales del diario oficial El Peruano. El Minedu precisó que el documento continúa en evaluación y que todavía no constituye una norma aprobada.

¿QUÉ MEDIDAS CONTEMPLA LA PROPUESTA?

El viceministro de Gestión Institucional, Luis Aleman Nakamine, señaló que la participación ciudadana permitirá recoger experiencias y necesidades de quienes forman parte de la comunidad educativa.

Según explicó, el objetivo es contar con disposiciones que orienten a directores, docentes y auxiliares cuando deban intervenir ante faltas leves, graves y muy graves. Estas pautas deberán considerar la protección de los estudiantes, la aplicación de medidas correctivas y sancionadoras proporcionales, y el respeto al debido procedimiento.

En ese sentido, los lineamientos propuestos buscan complementar las disposiciones vigentes sobre convivencia escolar y ofrecer criterios más definidos para actuar frente a comportamientos que alteren el desarrollo de las actividades educativas.

Una vez concluida la consulta, la Dirección de Gestión Escolar del Minedu deberá recibir, organizar y evaluar los aportes enviados. A partir de esa revisión, el sector determinará si corresponde realizar modificaciones al proyecto. Luego, continuará con los procedimientos técnicos y legales necesarios para una eventual aprobación de la norma.

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