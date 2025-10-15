Temas
Perú

Senamhi advierte llegada de fenómeno meteorológico que afectará la costa peruana desde el 15 de octubre

Perú
Senamhi advierte llegada de fenómeno meteorológico que afectará la costa peruana desde el 15 de octubre
A tener cuidado. De acuerdo a información del Servicio Nacional de Metereología e Hidrología (Senamhi), desde este miércoles 15 de octubre se presentará una fenómeno meteorológico que afectaría principalmente a la costa. Debido a ello, se emitió una alerta amarilla advirtiendo un incremento en la velocidad de los vientos.

Desde este miércoles, se registran vientos de intensidad ligera y moderada, lo cual podría generar levantamiento de polvo y una reducción en la visibilidad. También se tendrán días nubosos con llovizna y neblina durante la madrugada y las primeras horas del día, informó la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

“El miércoles 15 de octubre se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro y valores próximos a los 34 km/h en la costa de Ica”, se lee en el reporte del Senamhi.

La alerta tiene vigencia por 47 horas, las cuales acaban el jueves 16 de octubre a las 23:59 horas. Ante ello, las autoridades recomiendan a la población tomar con responsabilidad la información referida a la evolución del fenómeno a lo largo de la franja costera de nuestro país.

Asimismo, se identificó que el fenómeno meteorológico alcanzará principalmente a las zonas de Ancash, Ica, La Libertad, Piura, Lima y Callao. Las autoridades competentes se encuentran vigilantes ante posibles cambios en los reportes para informar a la población.

