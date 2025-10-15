Senamhi advierte llegada de fenómeno meteorológico que afectará la costa peruana desde el 15 de octubre

A tener cuidado. De acuerdo a información del Servicio Nacional de Metereología e Hidrología (Senamhi), desde este miércoles 15 de octubre se presentará una fenómeno meteorológico que afectaría principalmente a la costa. Debido a ello, se emitió una alerta amarilla advirtiendo un incremento en la velocidad de los vientos.

Desde este miércoles, se registran vientos de intensidad ligera y moderada, lo cual podría generar levantamiento de polvo y una reducción en la visibilidad. También se tendrán días nubosos con llovizna y neblina durante la madrugada y las primeras horas del día, informó la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

“El miércoles 15 de octubre se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro y valores próximos a los 34 km/h en la costa de Ica”, se lee en el reporte del Senamhi.

La alerta tiene vigencia por 47 horas, las cuales acaban el jueves 16 de octubre a las 23:59 horas. Ante ello, las autoridades recomiendan a la población tomar con responsabilidad la información referida a la evolución del fenómeno a lo largo de la franja costera de nuestro país.

Asimismo, se identificó que el fenómeno meteorológico alcanzará principalmente a las zonas de Ancash, Ica, La Libertad, Piura, Lima y Callao. Las autoridades competentes se encuentran vigilantes ante posibles cambios en los reportes para informar a la población.

