ANC suspende por 6 meses a José Domingo Pérez tras desactivarse Equipo Especial Lava Jato

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, dirigida por Juan Fernández Jerí, decidió suspender del cargo de fiscal provincial a José Domingo Pérez por el periodo de seis meses. Solo unos días antes, el fiscal interino Tomás Gálvez Villegas cumplió su promesa y desactivó cuatro equipos especiales, entre ellos se encontraba el Lava Jato.

La medida cautelar, oficializada a través de la resolución N° 08-2026-ANC-MP, responde a presunta infracciones administrativas graves cometidas por José Domingo Pérez en el ejercicio de sus funciones como integrante del Ministerio Público.

“La medida cautelar de suspensión provisional es instrumental al procedimiento disciplinario dado que responde a la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la causa… En atención a lo expuesto, se aplica la medida cautelar de apartamiento preventivo al abogado José Domingo Pérez en el cargo de fiscal provincial titular por el plazo de seis meses”, se lee en el documento.

En tanto, José Domingo Pérez queda impedido de ejercer durante los seis meses señalados las atribuciones propias de la condición de fiscal adjunto provisional establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público y cualquier otra inherente a dicho cargo.

INVESTIGACIÓN CONTRA JOSÉ DOMINGO PÉREZ

La investigación contra el suspendido fiscal provincial inició tras la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori y demás imputados vinculados a Fuerza Popular por el denominado ‘Caso Cócteles’.

Se cuestiona que Domingo Pérez presentara un requerimiento acusatorio carente de una imputación debidamente fundamentada que generó que la acusación fuese devuelta hasta en 19 ocasiones, según la investigación que se realiza. Lo que acabó con la decisión del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declarar la nulidad de oficio del auto de enjuiciamiento.

Finalmente, la decisión se produce luego que el fiscal interino Tomás Gálvez Villegas disolviera cuatro equipos especiales del Ministerio Público: Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcio y Eficavip. Acto seguido, Gálvez Villegas no designó a José Domingo Pérez a ningún despacho luego de la desactivación.

