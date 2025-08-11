Congresistas rechazan izado de bandera colombiana en Santa Rosa: “No debemos dejarnos provocar”

Las autoridades del distrito de Santa Rosa, en la región de Loreto, informaron sobre la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano. Este hecho se produce en medio de una controversia originada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien cuestionó la soberanía de Perú sobre la isla Chinería.

La bandera, de aproximadamente tres metros de altura, fue izada en el extremo de la isla Chinería, un área reconocida como parte del territorio peruano. Esta acción causó sorpresa e indignación entre las autoridades y la población local.

Tras el incidente, el presidente del Congreso, José Jerí, reafirmó el compromiso del país con la defensa de su integridad territorial y destacó la importancia de la unidad de todas las instituciones frente a cualquier amenaza o intento de cuestionar la soberanía nacional.

“Lo que debemos transmitir a la ciudadanía es que, como país, todas las instituciones están unidas y firmes en la defensa de nuestra soberanía nacional. Al mismo tiempo, es fundamental mantener la calma y no dejarnos provocar por declaraciones irresponsables de alguien que continúa delirando”, agregó, haciendo un llamado a la tranquilidad y a la prudencia.

El congresista Alejandro Cavero, de la bancada Avanza País, expresó su rechazo a lo ocurrido y criticó duramente la postura del presidente colombiano Gustavo Petro. Según señaló, el Gobierno peruano debe actuar con firmeza ante lo que consideró una clara provocación y una afrenta a la soberanía nacional.

“Quiero decirle claramente al señor Gustavo Petro que no cruce la línea. El Perú debe responder con firmeza, porque no solo se ha vulnerado nuestro espacio aéreo, sino que además se ha colocado una bandera en territorio nacional. Esto constituye una agresión que nuestro país no puede tolerar. Le pido al señor Petro que se detenga, que no intente cruzar el Rubicón, porque se encontrará con un pueblo dispuesto a defender su soberanía con sudor, lágrimas y, si es necesario, con sangre”, aseveró.

Finalmente, el parlamentario Arturo Alegría se sumó a las críticas contra el mandatario colombiano, cuestionando su papel en la reciente tensión bilateral y exhortándolo a no fomentar acciones que pongan en riesgo la relación entre ambos países.

“Como país soberano, debemos reafirmar nuestra firme decisión de oponernos a que el presidente sea el principal instigador de este conflicto. Considero que el señor Petro debería concentrarse en atender los problemas internos de su país, en lugar de generar tensiones innecesarias con el Perú”, sentenció.

RETIRAN BANDERA DE COLOMBIA EN DISTRITO DE SANTA ROSA

Efectivos de la Marina de Guerra del Perú y agentes de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato tras recibir el reporte sobre una bandera colocada en la zona. El emblema fue retirado y, hasta el momento, se desconoce la identidad de quienes lo instalaron.

La Isla Chinería pertenece al territorio peruano según lo establecido en el Tratado Salomón-Lozano de 1922, ratificado por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. Ambos acuerdos fijan los límites fronterizos de manera oficial, descartando la existencia de cualquier disputa limítrofe sobre la zona.

Pese a ello, recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro generaron controversia, al sugerir que la isla no estaría asignada a ningún país. Autoridades peruanas y expertos en derecho internacional han rechazado estas afirmaciones, subrayando que los tratados vigentes respaldan plenamente la soberanía del Perú sobre el territorio.

🚨#EXCLUSIVO | Desconocidos colocan bandera colombiana en Santa Rosa en Loreto, Perú. Las autoridades al percatarse retiraron la bandera, todo esto en medio de los dichos por el presidente Gustavo Petro. pic.twitter.com/miXIStG6Bw — Latina Noticias (@Latina_Noticias) August 11, 2025