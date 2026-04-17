Comisión de Fiscalización vuelve a citar al presidente del JNE, Roberto Burneo

Tras las declaraciones de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el pasado 14 de abril, y luego de la ausencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo volvió a ser citado para responder por las razones que originaron el retraso en la entrega del material electoral.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso convocó nuevamente a Burneo para este viernes 17 de abril, a fin de que informe sobre las causas estructurales, técnicas y operativas que provocaron la demora en la distribución del material electoral en diversos centros de votación durante la jornada del domingo 12 de abril.

La sesión fue programada para las 2:00 p. m. Durante su presentación, el titular del JNE también deberá pronunciarse sobre la no instalación de 211 mesas de sufragio en tres distritos de la capital.

Asimismo, fue citado Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., para que precise el nivel de responsabilidad de la compañía en estos hechos.

Otro de los temas que abordará la comisión será la supervisión realizada durante la jornada electoral, especialmente frente a las alertas previas sobre retrasos operativos y mesas no instaladas, así como el impacto que estas fallas tuvieron en el derecho al voto de más de 50 mil ciudadanos.

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