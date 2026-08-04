Congreso: Junta de Portavoces de senadores y diputados define comisiones parlamentarias esta mañana

Continúa la instalación del Congreso bicameral este martes 4 de agosto, fecha que será clave de cara al funcionamiento de este poder del Estado durante el periodo anual de sesiones 2026-2027. Se tiene previsto las reuniones de las Juntas de Portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados para acordar la distribución de las comisiones ordinarias.

El propósito de la reunión es organizar el funcionamiento de las comisiones, definir el número de integrantes de los grupos legislativos, así como la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ambos considerados grupos ordinarios no legislativos.

Si bien los reflectores están puestos sobre quienes presidirán las comisiones ordinarias: 16 recaerán en la Cámara de Diputados y 7 en el Senado, haciendo un total de 23 grupos de trabajo los que armarán el tejido legislativo y logístico del Congreso bicameral. A esta se suman la de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En el caso de estas dos, la Comisión de Ética contará con un diputado por bancada, siendo 6 miembros en total: Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.

En tanto, la Comisión de Acusaciones Constitucionales dependerá de la Cámara de Diputados, así lo estipula el artículo 49 de esta Cámara. Su labor será calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como de realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional y emitir el informe final correspondiente.

Finalmente, se tiene previsto que la Junta de Portavoces del Senado se reúna a las 9 de la mañana. Mientras que, la Junta de Portavoces de la la Cámara de Diputados se llevará a cabo a partir de las 11:00 a.m. en la Sala Jorge Basadre. La distribución de las comisiones ordinarias dependerá mucho de quienes presidan cada cámara: en el caso del Senado el oficialismo y la Cámara de Diputados bajo el control de la oposición.

ASÍ SERÁ LA DISTRIBUCIÓN DE LAS COMISIONES POR CÁMARAS

Comisiones para el Senado

1) Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

2) Defensa Nacional y Orden Interno.

3) En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo.

4) Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor.

5) En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

6) En asuntos de Gestión del Estados y Controlaría.

7) Justicia y Derechos Humanos.

Comisiones para la Cámara de Diputados

1) Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

2) Defensa Nacional y Orden Interno.

3) Desarrollo Agrario.

4) Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.

5) Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.

6) Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

7) Educación, Cultura y Deporte.

8) Energía y Minas.

9) Justicia y Derechos Humanos.

10) Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

11) Producción, Comercio Exterior y Turismo.

12) Medio Ambiente y Sostenibilidad.

13) Salud.

14) Trabajo y Seguridad Social.

15) Infraestructura, Vivienda y Transportes.

16) Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

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