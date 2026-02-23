Elecciones 2026: cuáles serán los temas que estarán presentes en el debate presidencial

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió las fechas y orden de participación de los 36 candidatos presidenciales que participarán en el debate de cara a las Elecciones Generales 2026. Así como los temas que se tocarán en las seis jornadas a desarrollarse en dos etapas: la primera los días 23, 24 y 25 de marzo. La segunda fase el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.

LOS TEMAS DEL DEBATE POR JORNADA

PRIMERA JORNADA

1) Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

2) Integridad pública y lucha contra la corrupción.

SEGUNDA JORNADA

1) Empleo, desarrollo y emprendimiento.

2) Educación, innovación y tecnología.

El debate se desarrollará en cuatro momentos. Primero, cada candidato presentará sus propuestas durante un minuto y luego responderá preguntas y comentarios. Segundo, se responderá a preguntas ciudadanas desde distintas regiones. Tercero, se profundizará en un tema estratégico. Finalmente, cada postulante contará con un minuto para emitir su mensaje de cierre al país.

Finalmente, el evento se desarrollará de manera presencial en el Centro de Convenciones de Lima desde las 8 de la noche. Contará con la participación de 12 candidatos por jornada, los cuáles están obligados a presentarse de manera presencial.

VIDEO RECOMENDADO