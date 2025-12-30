Elecciones 2026: JEE admitió a trámite segunda tacha contra candidatura de Mario Vizcarra

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió a trámite la segunda tacha presentada contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, quien aspira llegar a Palacio de Gobierno de la mano de Perú Primero. En total son tres los recursos de tachas presentados contra su postulación, pero solo dos han sido admitidos por el órgano electoral al cumplir con todos los requisito de ley para su trámite.

Una de las tachas admitidas a trámite es la de Luis Miguel Caya Salazar, quien no es un ciudadano cualquiera, sino un candidato a diputado por el Partido Aprista Peruano. Es abogado y también se desempeñó en el pasado como exconsejero regional de Moquegua.

Caya Salazar solicita que el hermano del expresidente Martín Vizcarra quede fuera de carrera por la sentencia por el delito de peculado emitida en el 2005 en su contra que él mismo consignó en en su hoja de vida al momento de su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Si bien la condena se encuentra suspendida y el mismo Mario Vizcarra señala que se encuentra “rehabilitado”, la tacha alega que el candidato de Perú Primero se encuentra inhabilitado para postular debido que recibió una sentencia firme y “subsiste” pese a la rehabilitación.

De acuerdo al documento, las condenas por corrupción representan un impedimento permanente para participar en proceso electorales: “Este impedimento, previsto en el artículo 107, literal j) de la Ley Orgánica de Elecciones y reforzado por la Ley N.º 30717, subsiste incluso si el candidato alega haber sido rehabilitado penalmente”.

Si bien este recurso inicialmente fue declarado inadmisible por no presentarse junto al voucher de pago por la tasa electoral, Luis Miguel Caya pudo subsanar su error y lograr que la tacha sea admitida a trámite.

SEGUNDA TACHA CONTRA MARIO VIZCARRA

Otro recurso presentado con el mismo argumento contra Mario Vizcarra es el tramitado por el ciudadano Jeanpierre Miguel Valverde Ortega. Esta también fue admitida a trámite y podría dejar fuera de carrera al candidato de Perú Primero.

“El candidato se encontraría impedido de postular al cargo de Presidencia de la República para las Elecciones Generales 2026, de conformidad con el artículo 107 literal j) de la Ley Orgánica de Elecciones incorporado por la Ley N° 30717”, se lee la resolución emitida por el JEE.

Finalmente, la tercera tacha sobre la que el JEE no ha emitido una resolución de admisibilidad es la presentada por Edwin Roberto Huamaní Pérez, quien también pide que se ejecute la Ley N° 30717 para la exclusión de Vizcarra Cornejo. Esta fue inicialmente declarada inadmisible por no haber adjuntado el voucher del pago de la tasa electoral, pero será el JEE el que tenga la última palabra sobre ella.

