Elecciones 2026: más de 100 candidatos renunciaron a la contienda electoral, según el JNE

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) han resuelto -hasta el momento- un total de 75 renuncias y retiros de candidatos que integraban listas para las Elecciones Generales 2026. Además, otras 37 solicitudes continúan en trámite, lo que eleva a 112 el número de aspirantes que optaron por dejar el proceso electoral, según pudo conocer Latina Noticias.

De acuerdo con el Cronograma Electoral, el miércoles 11 de febrero fue la fecha límite para que los candidatos presentaran su renuncia a integrar fórmulas presidenciales o listas al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. Ese mismo día también venció el plazo para que las organizaciones políticas solicitaran el retiro de sus fórmulas o listas de candidatos.

Según información oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con datos actualizados hasta las 8:00 p. m. del miércoles 11 de febrero, se contabilizan 75 renuncias ya resueltas y 37 que aún se encuentran en proceso de evaluación por parte de los JEE.

Las autoridades electorales precisaron que estas cifras podrían variar, ya que las solicitudes de renuncia fueron recibidas de manera digital hasta las 11:59 p. m. del mismo día, y algunas de ellas todavía están siendo revisadas por los jurados correspondientes.

RENUNCIAS Y RETIROS POR JEE

De acuerdo con el reporte del JNE, el JEE Lima Centro 2 registra el mayor número de renuncias, con 24 solicitudes resueltas y seis aún en trámite. Le sigue Lima Oeste 3, donde se presentaron 16 solicitudes de renuncia de candidatos que inicialmente formaban parte de las listas electorales.

En contraste, en las jurisdicciones de Cajamarca y Lima Centro 1 solo se reportó una solicitud de renuncia en cada caso.

