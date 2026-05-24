Elecciones 2026: Reniec autorizó el uso de DNI amarillo y vencido para la segunda vuelta electoral

Con la finalidad de garantizar que todos los peruanos puedan votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) autorizó de manera excepcional el uso del DNI de menor de edad y prorrogó la vigencia de los documentos nacionales de identidad vencidos o por caducar para la elección presidencial.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Jefatural N.º 000057-2026/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Esto implica que los peruanos que cumplieron la mayoría de edad recientemente y aparecen incorporados en el padrón electoral, podrán votar el 7 de junio con su DNI amarillo, en caso no haya realizado el trámite para cambiarlo por el azul de forma oportuna.

En este sentido, la Reniec recordó que el no actualizar el DNI no implica la pérdida de la ciudadanía, menos el derecho al voto otorgado por la Constitución. En razón de ello se extendió hasta el 7 de junio la vigencia de los DNI caducos o que estén por vencer de los ciudadanos aptos para votar.

AMPLIACIÓN SOLO ES VÁLIDA PARA VOTAR

Reniec también precisó que la ampliación de la vigencia del DNI tendrá validez únicamente para ejercer el derecho al sufragio durante la segunda vuelta electoral y no para otros trámites administrativos o civiles.

En tanto, Reniec también informó que abrirán sus puertas al público este domingo 24 de mayo para realizar trámites y entregar los DNI. Se proyecta atender en sus 195 sedes de Lima y demás regiones del país.

VIDEO RECOMENDADO