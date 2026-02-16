Temas
Política

Elecciones Regionales y Municipales 2026: este lunes 16 vence el plazo para que organizaciones comuniquen cómo elegirán a candidatos

El plazo para que las organizaciones políticas que deseen participar en las próximas Elecciones Regionales y Municipales informen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la modalidad de elecciones primarias que usarán para definir sus candidaturas en mayo vence a las 23:59 horas de este lunes 16 de febrero.

Una vez elegida la modalidad para las elecciones primarias, los partidos deberán comunicar su decisión a través de la mesa de partes virtual de la ONPE. También pueden hacer a través de una de las mesas de partes presenciales que tiene la institución en su sede central y en sus oficinas regionales de coordinación (ORC). Estas últimas tendrán un horario extendido para el lunes 16.

La opción elegida y comunicada a la ONPE no podrá ser modificada posteriormente. De no entregarse la información solicitada de forma completa y oportuna, la organización no podrá realizar elecciones primarias y, por lo tanto, quedará impedida de participar en los próximos comicios programados para el domingo 4 de octubre.

SOBRE LAS MODALIDADES A ELEGIR

Respecto a las opciones que pueden elegir son las siguientes: que los candidatos sean elegidos por los afiliados y los ciudadanos no afiliados previamente inscritos como electores ante la organización política; que en la elección participen únicamente los afiliados, y que la definición de candidaturas quede en manos de delegados elegidos previamente por los afiliados.

Si la organización elige la elección a través de delegados, es necesario que señale el número de delegados que corresponderá a cada circunscripción electoral y si su ámbito de participación será regional o municipal. Mientras que, para cualquiera de las modalidades, se requiere que se precise la forma de postulación de las candidaturas: si se presentarán de forma nominal o por lista cerrada y bloqueada.

