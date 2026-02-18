EN VIVO | HOY José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú: juramentación y protocolo

El Congreso de la República marcará nuevamente un hito histórico de crisis política en el Perú luego de censurar a José Jerí Oré el 17 de febrero en un pleno extraordinario, por los escándalos de corrupción denominados en el caso Chifagate, revelado por Punto Final. Cuatro parlamentarios compiten en esta breve puesta por la ocupar la presidencia del país en los 5 meses y medio que quedan de gobierno hasta el fin de las elecciones generales del 2026. Los candidatos son Héctor Acuña, María del Carmen Alva, Edgardo Reymundo y José Balcázar.

Congreso elige al nuevo presidente: MINUTO A MINUTO

Sigue con Latina las movidas políticas en torno a la elección del próximo mandatario de transición:

10.11 p. m.: José Balcázar pausa toma de mando

El nuevo presidente del Congreso, José Balcázar, acaba de pausar el pleno extraordinario por un momento no definido.

10.05 p. m.: JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL PERÚ

Con 64 votos a favor, José María Balcázar, congresista de Perú Libre, es elegido para asumir la presidencia del Congreso y, por consecuencia, se convierte en el nuevo presidente de transición del Perú.

9:51 p. m.: INICIA VOTACIÓN FINAL PARA ELEGIR AL PRESIDENTE DEL PERÚ

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dio por iniciada la contabilización de votos entre los candidatos congresales María del Carmen Alva y José Balcázar. Ambos, en la primera vuelta, sólo los diferenciaba 3 votos de distancia.

9.15 p. m.: ¿Quién es María del Carmen Alva?: un breve perfil de su trayectoria y polémicas

María del Carmen Alva Prieto (58 años), nació en Lima en 1967. De hogar acciopopulista por ser hija de Miguel Alva Orlandini y sobrina de Javier Alva Orlandini, se formó como abogado en la Universidad de Lima. Cuenta con maestría en Gerencia Pública por la San Martín de Porres. Desde el 2004, fue partidaria y actual congresista de Acción Popular, pero en el 2023 renunció temporalmente por el caso “Los Niños”, en el periodo de Pedro Castillo.

Fue denunciada el 2022 por supuesta conspiración para vacar a Pedro Castillo, luego de que se filtrase audios con su voz donde planeaba dicho juicio político. Por otro lado, el exmandatario la acusó de haberle solicitado dos ministerios para su partido a cambio de gobernabilidad. Ella lo negó.

El 11 de agosto de 2022, durante un pleno del Congreso, discutió con Isabel Cortez al punto de jalarle el brazo, ella se disculpó. Algo similar ocurrió con la congresista Francis Paredes, del Bloque Magisterial, quien fue tomada por el cuello por Alva para presionarla a que vote a favor de la reforma legislativa.

Otro comportamiento agresivo se registró con Darwin Espinoza, del mismo partido, quien declaró que la ahora candidata a la presidencia transitoria llamó “indio” a un parlamentario, además de proferir otros insultos.

8.31 p. m.: ¿Quién es José Balcázar?: un breve perfil de su trayectoria y polémicas

José María Balcázar Zelada (83 años), nació en Cajamarca en 1943. Es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, de Lambayeque, región por la que es congresista de Perú Libre. Estuvo un tiempo en Perú Bicentenario y se acercó por momentos a Ahora Nación, pero regresó.

Fue incluído en una investigación del Ministerio Público en el 2025 con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, por el presunto delito de influencias ilícitas.

El Colegio de Abogados de Lambayeque lo denunció por el presunto desvío de 2 millones 700 mil soles a sus cuentas personales durante su decanato, por lo que fue expulsado. Este 18 de febrero, la institución protestó contra su candidatura.

Defendió públicamente el matrimonio infantil en el 2023: “las relaciones sexuales a temprana edad ayudan al desarrollo psicológico”.

8:17 p. m.: La bancada del Congreso, Bloque Democrático, se retiran de la votación

“Nos retiramos de esta votación porque no queremos continuar de ninguna manera el continuismo de la mafia congresal”, declaró Edgard Reymundo, el candidato por el número 3 de la lista de candidatos para la presidencia de transición del Perú.

Él señala que los partidos como Perú Libre y Acción Popular han interferido en la votación para el próximo presidente.

8:12 p. m.: MARICARMEN ALVA Y JOSÉ BALCÁZAR PASAN A SEGUNDA VUELTA

Ninguno de los candidatos pasaron la mayoría simple. Balcázar, con 46 votos a favor y Maricarmen Alva, con 43 votos a favor, pasan a segunda vuelta para elegir al nuevo presidente interino del Perú.

8.03 p. m.: JOSÉ BALCÁZAR SUPERA LOS 30 VOTOS A FAVOR

El congresista José Balcázar, quien representa el número 4, ha sobrepasado los 30 votos a favor de su candidatura. Para que pueda ganar y ser elegido presidente, es necesario que sobrepase la mayoría simple (54 votos) o sobrepasar a quien esté al mismo nivel de votación.

7.59 p. m.: Lista de los candidatos a la presidencia transitoria del Perú

¿No sabes por qué el presidente del Congreso dice 4, 3 2 o 1?, aquí te mostramos la lista de los candidatos con su numeración respectiva.

7:48 p. m.: CONCLUYÓ VOTACIÓN PARA ELEGIR AL NUEVO PRESIDENTE DEL PERÚ

Los congresistas peruanos terminaron la primera votación para elegir al próximo presidente de transición.

Ahora la Mesa Directiva realiza el conteo de votos de las 4 listas.

7:24 p. m.: Avanza País respaldará candidatura de Maricarmen Alva

Horas antes de la votación para el próximo presidente del Perú, el vocero y congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, declaró a la prensa que votará a favor de la parlamentario de Acción Popular, María del Carmen Alva, por ser quien supuestamente ha realizado mejores consensos.

“Nosotros vamos a votar por María del Carmen Alva, porque creemos que es quien más consenso está estableciendo”, declaró el congresista Alejandro Cavero.

7:10 p. m.: José Jerí no acudió al Congreso para votar por próximo presidente del Perú

El expresidente y ahora congresista José Jerí Oré, tras su censura el 17 de febrero, no asistió al pleno extraordinario este 18 de febrero para votar por el nuevo presidente del Perú.

6.59 p. m.: Bancada de Juntos por el Perú no votará por ningún candidato

Antes de iniciar las votaciones de los congresistas para el nuevo presidente del Perú, la bancada de Juntos por el Perú (JP), han indicado que no votarán por ninguno de los candidatos parlamentarios.

Sin embargo, desde su posición, exhortan a los congresistas a votar con responsabilidad, “adoptar la decisión más responsable, brindando al país las mínimas garantías para que las elecciones generales se efectúen sin interferencias”.

6.37 p. m.: Congreso inicia votación con cédula para elegir nuevo presidente del Perú

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, realizó el llamado respectivo para iniciar la votación por cédula en el pleno extraordinario.

La elección consta de llamar a cada congresista al estrado por su nombre para que marquen al candidato de su preferencia.

Los candidatos que compiten son: Maricarmen Alva, Héctor Acuña, Edgardo Reymundo y José Balcázar.

6.27 P. M.: Guido Bellido no votará por María del Carmen Alva

Por sus redes sociales oficiales, el congresista de la bancada Podemos Perú, Guido Bellido, declaró que no votará por la candidatura de Maricarmen Alva.

“Aún si me torturen o me obligaran por cualquier medio, de ninguna manera votaría por Maricarmen Alva. Ya no me llamen al interno: no voy a votar por la propuesta de Rafael López Aliaga”, publicó Bellido en su cuenta de X (antes Twttier).

6.12 p. m. CONGRESO INICIA PLENO EXTRAORDINARIO PARA ELEGIR AL NUEVO PRESIDENTE

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, acaba de iniciar el pleno extraordinario para que los congresistas elijan al nuevo presidente del Perú.

La lista de candidatos está entre Maricarmen Alva, Héctor Acuña, Edgardo Reymundo y José Balcázar.

6.00 p. m.: Perú pagará defensa de Dina Boluarte en 4 casos de corrupción y violencia.

En medio de la elección del nuevo presidente del Perú en el Congreso, el Despacho Presidencial aprobó cuatro pedidos de Boluarte donde solicita defensa y asesoría legal pagada por el estado, por la investigación de los presuntos delitos de falsedad genérica, cohecho pasivo, y dos por lesiones leves y graves.

5.30 p. m.: Fuerza Popular respaldará candidatura de María del Carmen Alva

Durante una conferencia de prensa, César Revilla, vocero de la bancada de Fuerza Popular, declaró que respaldarán la postulación de Maricarmen Alva a la presidencia transitoria del Perú.

“Nos opusimos a la censura no por personas sino para evitar mayor inestabilidad, no defendemos gobiernos, sino al Perú. Creemos que el país no resiste más improvisaciones ni cálculos políticos, aprendimos que la prioridad hoy debe ser el futuro y la tranquilidad de los ciudadanos. Por ello, respaldaremos a Maricarmen Alva”, comentó Revilla.

5.05 p. m.: Rosangella Barbarán a Norma Yarrow: “No somos therians para elegir”

En un intercambio de palabras por sus redes oficiales en X, la congresista Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular (FP), contestó a Yarrow, Renovación Popular (RP), que “en FP no somos ‘therians’, como partido serio nos reunimos antes de tomar decisiones. Mejor preocúpate por lo que dicen de tí en RP”, en respuesta a una publicación de su homónima que indicó que el partido de Keiko Fujimori votará a favor de Balcázar.

4.46 p. m.: Presidencia rechaza pedido de Boluarte para obtener abogado pagado por el Estado

El Despacho Presidencial emitió un documento donde declara improcedente la solicitud de la expresidenta Dina Boluarte para obtener defensa legal pagada con los fondos públicos del Estado.

Esta defensa iba destinada a la investigación que la Fiscalía le abrió por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito agravado.

4.20 p. m.: Fiscalía interviene Palacio de Gobierno

Un grupo de fiscales acompañados de policías, han intervenido en Palacio de Gobierno, luego de que José Jerí se retire de los aposentos. Según señala el registro, el equipo del Ministerio Público ingresó a la Oficina General de Asesoría Jurídica.

3.00 p. m.: Rafael López Aliaga señala que una facción de Fuerza Popular apoyará a Balcázar

Por sus redes oficiales, el líder y candidato presidencial de Renovación Popular, señaló que supuestamente congresistas de la bancada de Fuerza Popular apoyarán a la candidatura de Balcázar, parlamentario cuestionado por aprobar los matrimonios infantiles.

2:03 p. m.: Acción Popular respaldará a Maricarmen Alva

A través de un comunicado, el partido político Acción Popular indicó que tomará postura a favor de Maricarmen Alva, quien es congresista de su bancada.

