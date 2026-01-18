Enrique Valderrama: “El APRA afrontará el proceso electoral en completa unidad”

El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, se mostró confiado en que pese a las discrepancias públicas evidenciadas por rostros tradicionales e históricos de su agrupación como Jorge Del Castillo, Javier Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder, confía en que pasado el periodo de tachas podrán impulsar una campaña en “completa unidad”.

“Yo garantizo que el APRA afrontará el proceso electoral en completa unidad… No solo es un deseo, estoy seguro que afrontaremos esto unidos”, declaró.

En este sentido, Valderrama señaló que todavía no ha podido conversar con Javier Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder, pero espera hacerlo pronto. Con quien sí pudo conversar fue Jorge Del Castillo a través de una llamada telefónica.

Por otro lado, negó que la inclusión del abogado Moisés Tambini se deba a que es su principal financista: “Para nada, rechazo esa interpretación. Él va a potenciar la lucha por la reforma del sistema de justicia”.

EL APRA PASARÁ A SEGUNDA VUELTA

En tanto, Enrique Valderrama señaló que sí cree en las encuestas, pero no le preocupa el bajo porcentaje que hoy lo respalda, según los resultados de los estudios de opinión: “Yo estoy seguro que no solo el partido, sino el candidato aparecerá con más fuerza el siguiente mes. Yo me preocuparía si tuviera años en campaña y estuviese con un porcentaje bajo, ellos deben preocuparse”.

En otro momento, el candidato del APRA aseguró que su postura siempre fue crítica hacia la gestión de Dina Boluarte: “Siempre he sido muy crítico del Gobierno de Dina Boluarte”. Negó que militantes apristas hayan apoyado a la exmandataria, pese a la postura mostrada por los exparlamentarios Jorge Del Castillo y Mauricio Mulder.

Finalmente, señaló que, en los últimos años, hubo un esquema armado por César Acuña y el fujimorismo que sostenía a Dina Boluarte y hoy sostiene a José Jerí: “Miren lo que se hizo en el Gobierno con Dina Boluarte, César Acuña y el fujimorismo en el poder”.

