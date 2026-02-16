Ernesto Álvarez rechaza fallo que impide a Ositrán supervisar el Puerto de Chancay y anuncia apelación

Ante el anuncio de que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no podrá supervisar el Puerto de Chancay debido a un fallo judicial que le ordena abstenerse a ejercer funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras sobre esta infraestructura, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció una apelación.

En este sentido, el premier adelantó que el fallo que presentará el Gobierno sustentará que ningún contrato civil está por encima de la Constitución Política del Perú. De no obtener una respuesta favorable, se analizará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

“El Tribunal Constitucional no solo se limita a las cláusulas de índole civil o de derecho marítimo, es el principal defensor de la Constitución y, por tanto, de la soberanía nacional. Además, hay que tener en cuenta un tema muy importante. No hay contrato civil alguno que pueda estar por encima de la Constitución”, enfatizó.

En tanto, Álvarez insistió que la postura del Gobierno de José Jerí es de absoluto rechazo a las limitaciones de supervisión impuestas a Ositrán: “Nos preocupa que siendo un puerto sumamente importante para el Perú y para el íntegro del comercio en el Pacífico, pueda haber algún aspecto de la actividad o una parte, ya sea del mar o del territorio mismo, de las instalaciones portuarias, que no puedan ser materia de supervisión por el órgano regulador”.

REAFIRMA SOLIDEZ EN RELACIONES CON CHINA Y EE.UU.

Por otro lado, Ernesto Álvarez reafirmó la solidez de las relaciones estratégicas con China y Estados Unidos como parte de la política multilateral del Perú. Resaltó los acuerdos comerciales alcanzados con la potencia asiática y la alianza estratégica con el gigante del norte.

“China es nuestro principal socio comercial en este momento. En cuanto a Estados Unidos es una relación de estrategia y hemisférica porque encarna los valores y los principios en los cuales se construyó la sociedad peruana, que son el pluralismo, la democracia, la libertad, la acción privada y particular, como fuente principal de creación y de riqueza”, dijo.

Finalmente, la respuesta del primer ministro se debe a que el 6 de febrero se reveló que el Primer Juzgado Constitucional de Lima ordenó a Ositrán que se “abstenga” de ejercer sus funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras respecto a la infraestructura del Puerto de Chancay.

