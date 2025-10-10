Estas fueron las primeras actividades y reuniones oficiales de José Jerí como presidente

El primer día de José Jerí Oré en la Presidencia de la República estuvo marcado por actos protocolares y reuniones oficiales, algunas de ellas —sin duda— orientadas a examinar el estado de los diferentes despachos ministeriales de cara a la conformación de su primer Gabinete, el cual conducirá los destinos del país durante este periodo de transición hasta el nuevo cambio de Gobierno.

La primera actividad oficial fue la ceremonia de ingreso a Palacio de Gobierno. José Jerí recibió los honores correspondientes de parte del personal de la Casa de Pizarro. Una extensa alfombra roja lo condujo desde las rejas de ingreso hasta las puertas de Palacio. Luego sobre las escalinatas, saludó con el brazo en alto.

La primera reunión importante de José Jerí fue con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Según información de Palacio, esta mesa conjunta tuvo como finalidad “planificar acciones coordinadas y efectivas para enfrentar la criminalidad”.

Estos primeros diálogos acerca de la estrategia que fijará el nuevo Gobierno en torno a la lucha contra la inseguridad, podría complementarse con la visita que realizó Emilio Paredes Yataco, jefe del INPE, a Palacio para reunión con el jefe de Estado. A su salida, evitó comentarle a la prensa la naturaleza del diálogo.

Otras reuniones que sostuvo el jefe de Estado fueron con varios ex altos funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte. Entre ellos se destaca la figura del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, y los viceministros Walther Iberos (Derechos Humanos), Maxfredid Pérez (Orden Interno) y Jesús Baldeon (Justicia).