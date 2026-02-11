Estas son las bancadas que impulsan el pleno extraordinario para debatir la censura contra José Jerí

La permanencia de José Jerí como presidente interino de la República entrará finalmente en debate. Las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú confirmaron su respaldo a la convocatoria de un pleno extraordinario. De momento, se han alcanzado 72 firmas de las 78 que son necesarias para someter a discusión, seis mociones de censura y vacancia en su contra.

El pedido de sesión extraordinaria deberá ser presentado ante el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien está obligado por reglamento a convocar al pleno en un plazo máximo de 15 días.

¿CUÁLES SON LAS BANCADAS QUE APOYAN EL PLENO EXTRAORDINARIO?

Además de APP y Podemos Perú, el pedido cuenta con las firmas de las bancadas Honor y Democracia, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Avanza País, Juntos por el Perú, Acción Popular y Renovación Popular, así como de seis congresistas no agrupados. El congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, fue uno de los principales impulsores de la iniciativa.

Las mociones se sustentan, principalmente, en reuniones no registradas que Jerí habría sostenido con el empresario chino Zhihua Yang, así como en visitas realizadas durante la madrugada por mujeres vinculadas al sector público y a su despacho congresal, hechos que han sido ampliamente difundidos en las últimas semanas.

Este miércoles 11, el respaldo decisivo llegó desde APP, cuya bancada, según confirmó su vocero Eduardo Salhuana, apoyará casi en su totalidad la moción, con excepción de una legisladora. A ello se sumó Podemos Perú, cuyo líder, José Luna Gálvez, anunció públicamente que su agrupación respalda la vacancia por presunta incapacidad moral permanente y ya presentó un documento formal ante el Congreso.

En contraste, Fuerza Popular ha evitado firmar el documento. Desde esa bancada se ha advertido que una eventual salida de Jerí podría generar inestabilidad política en un contexto cercano a las Elecciones Generales del 12 de abril. No obstante, una vez reunidas las 78 firmas, el titular del Legislativo no puede negarse a convocar el pleno, aunque sí podría dilatar el proceso.

