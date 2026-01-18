JNE: 23 alianzas electorales solicitaron su inscripción para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que —en cumplimiento del cronograma electoral— 23 alianzas electorales presentaron su solicitud de inscripción para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Estas alianzas están conformadas por organizaciones políticas, entre partidos políticos y movimientos regionales.

Con la finalidad de facilitar la inscripción de las alianzas electorales, el JNE amplió la atención presencial en su mesa de partes del jirón Cusco, en el Cercado de Lima. Procedió de la misma forma con las Oficinas Desconcentradas de todo el país. El último día de plazo fue el sábado 17 de enero hasta las 23:59 horas.

En tanto, las solicitudes ingresadas que cumplieron los requisitos fueron derivadas a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) para su revisión y tramitación.

De acuerdo a la Ley N°20094, las organizaciones políticas inscritas pueden hacer alianzas entre sí con fines electorales bajo una denominación y un símbolo común.

Por su parte, el Jurado informó que el número de 23 alianzas electorales que cumplieron con presentar su solicitud de inscripción representa una reducción efectiva en el número de competidores individuales en el proceso electoral.

ESTAS SON LAS 23 ALIANZAS INSCRITAS

Alianza Electoral Venceremos , integrada por el Partido Político Nuevo Perú por el Buen Vivir, Partido Político UP-Unidad Popular, Partido Político Popular Voces del Pueblo, Partido Político Adelante Pueblo Unido y Partido Político Resurgimiento Unido Nacional-RUNA

Alianza Electoral Avanza País-Partido de Integración Social , compuesta por el Partido Político Avanza País Partido de Integración Social y el Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino.

Alianza Fuerza Tacna , integrada por el Partido Político Avanza País-Partido de Integración Social y el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna.

Alianza Electoral APP-Trabaja Ayacucho , integrada por el Partido Político Alianza para el Progreso y el Movimiento Regional Trabaja Ayacucho.

Alianza Electoral APP-La Cholita , integrada por el Partido Político Alianza para el Progreso y el Movimiento Regional Unidad Cívica Lima

Alianza Electoral Partido de los Trabajadores y Emprendedores Pte Perú-Comunidad Política Inka Perú , integrada por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores Pte Perú y el Partido Político Comunidad Política Inka Perú.

Alianza Electoral Renovación Popular y Toro , integrada por el Partido Político Renovación Popular y el Movimiento Regional Patria Joven.

Alianza Electoral Renovación Popular Perú , integrada por el Partido Político Renovación Popular y el Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú.

Alianza Electoral Libertad Popular, que reúne al Partido Político Libertad Popular y al Movimiento Regional Agua.

Alianza Regional por el Perú , compuesta por el Partido Político Fuerza Moderna, Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! y el Partido Unidad y Paz.

Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú , que reúne al Partido Democrático Somos Perú y al Movimiento Regional Sentimiento Amazonense Regional.

Alianza Electoral Podemos Perú , integrada por el Partido Político Podemos Perú y el Movimiento Regional Ayni.

Alianza Electoral Podemos Perú , compuesta por el Partido Político Podemos Perú y el Movimiento Regional Trabajo más Trabajo.

Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú , integrada por el Partido Político Democrático Somos Perú y el Movimiento Regional Reforma y Honradez.

Alianza Electoral Cooperación, Verdad y Honradez , que reúne al Partido Político Cooperación Popular y al Partido Político Verdad y Honradez.

Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú , integrada por el Partido Político Democrático Somos Perú y el Movimiento Regional Progresista de Apurímac.

Alianza Electoral Así-Juntos por el Perú , compuesta por el Partido Político Juntos por el Perú y el Movimiento Regional Acción Social por la Integración-ASI.

Alianza Electoral Progresemos Perú , integrada por el Partido Político Progresemos, Partido Político Cooperación Popular, Partido Político ADP y el Movimiento Regional Inka Pachacuteq.

Alianza Electoral Juntos con el Pueblo , que reúne al Partido Político Juntos por el Perú y al Partido Político Todo con el Pueblo.

Alianza Electoral Kike Batalla , integrada por el Partido Político Batalla Perú y el Movimiento Regional Ama Súa.

Alianza Electoral Mirelo-Podemos Perú , conformado por el Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto-Mirelo y el Partido Político Podemos Perú

Alianza Electoral Contigo-Podemos Perú , compuesta por el Partido Político Podemos Perú y el Movimiento Regional Contigo Región.

Alianza Electoral Podemos Unión Regional, integrada por el Partido Político Podemos Perú y el Movimiento Regional Unión Regional.}

