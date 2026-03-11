Juan Carlos Velasco: este es el perfil del nuevo ministro de Salud

El Gobierno de José María Balcázar tomó juramento —durante la noche de este miércoles 11— a Juan Carlos Velasco Guerrero como nuevo ministro de Salud en reemplazo de Luis Quiroz, quien renunció días atrás. Velasco Guerrero se desempeñó, hasta hace unos días atrás, como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS).

Este cambio dentro del Gabinete Miralles se produce en medio de una ola de críticas contra el Gobierno por cuotas partidarias en el sector en el sector Salud y el desabastecimiento de insulina en Perú, la cual perjudica a 20 mil pacientes con diabetes tipo 1 —en su mayoría niños y adolescentes— que requiere con urgencia este medicamento.

EL PERFIL DEL NUEVO MINISTRO DE SALUD

Juan Carlos Velasco Guerrero es médico cirujano por la Universidad San Martín de Porres y especialista en Medicina Interna por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es doctor en Salud Pública y cuenta con amplia experiencia en la gestión pública.

Se desempeñó como Director General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el 2021 y desempeñó cargos directivos en el Hospital de Emergencias Ate Vitarte durante los momentos más críticos de la pandemia por el Covid-19.

El nuevo titular del Minsa, durante el 2024, intentó ser separado de la jefatura de Susalud mediante un proceso administrativo por una presunta demora en la atención de denuncias durante la gestión del entonces ministro César Vásquez, hoy candidato por Alianza para el Progreso. Sin embargo, en septiembre de ese año, el Poder Judicial ordenó su reposición inmediata.

En el ámbito académico, Juan Carlos Velasco cuenta con varias investigaciones académicas y se desempeñó como director de Medicina Humana en la Universidad Continental.

