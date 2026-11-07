Rafael López Aliaga anuncia que denunciará penalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones

El regidor electo Rafael López Aliaga anunció que denunciará penalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por omision de funciones dolosa, tras la decisión que tomó el JNE de no otorgarle las credenciales como alcalde de Lima.

“Usted hasta ahora estaba en duda para mí. A usted le daba el beneficio de la duda, de ese infausto 11 de abril en la noche, donde su obligación como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, era que todo el material electoral, a las 11:59 de la noche, del 11 de abril, saliera para toda Lima Metropolitana”, dijo el excandidato presidencial durante un evento en Carabayllo.

Si bien esta denuncia hace referencia a un supuesto fraude electoral durante los comicios generales de este año, López Aliaga también indicó que también combatirá legalmente la postura del Jurado que le impide ser declarado nuevamente como burgomaestre de la capital. “Vamos a salir a las calles pero primero voy a meter los recursos penales, civiles y constitucionales”, dijo.

“Hay dos miembros del Jurado que han sacado su voto en contra, sustentado, demostrandole a los tres que han votado a favor de que no asuma la alcaldía, han votado dos decentes(…)”, añadió el presidente de Renovación Popular.

¿QUÉ DECIDIÓ EL JNE?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió que los exalcaldes que ejercieron el cargo durante el periodo municipal inmediatamente anterior no podrán volver a ocupar ese mismo puesto en la siguiente gestión, incluso si postularon como primeros regidores. La medida alcanza a Rafael López Aliaga, quien encabezaba la lista de regidores de Renovación Popular para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Jessica Clavijo, secretaria general del JNE, explicó que la restricción responde a la prohibición constitucional de reelección inmediata. Según precisó, si el primer regidor está impedido de asumir la alcaldía por haber ejercido ese cargo en el periodo anterior, la credencial deberá entregarse al siguiente integrante hábil de la lista. De esta manera, Jeanette Alonzo Contreras se convertiría en la próxima alcaldesa de Lima.

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