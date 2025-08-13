Martín Vizcarra: Los fundamentos del juez para dictar prisión preventiva para el expresidente

El Poder Judicial decidió que el expresidente Martín Vizcarra cumpla cinco meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción que se habrían dado durante su paso por el Gobierno regional de Moquegua entre el 2011-2014.

Sin embargo, ¿cuáles fueron los fundamentos del magistrado Jorge Chávez Tamariz para aceptar el requerimiento del fiscal Germán Juárez Atoche?

Durante la lectura de la decisión, el juez señaló que el pedido presentado por el Ministerio Público contra Vizcarra Cornejo, quien gobernó el Perú entre el 2018-2020, para que sea recluido en un penal por seis meses era una “medida necesaria”.

Esto porque el exjefe de Estado se encuentra en el tramo final del juicio oral que afronta por recibir sobornos por el proyecto Lomas de Ilo. Además, Vizcarra no contaba con reglas de conducta según la Ley 32130 que fue aprobada por el Parlamento.

PELIGRO DE FUGA

En otro momento, el magistrado Chávez Tamariz también enfatizó que el expresidente Vizcarra no tiene ni arraigo laboral ni familiar.

Sobre el primer punto, el fundador del partido Perú Primero anotó que tenía contratos con las empresas Urbaniza 3D y Perú Primero. Sin embargo, en la audiencia se mencionó que la primera compañía le pertenecía a Maribel Díaz Cabello, esposa de Vizcarra. Por ello, se concluyó que el vínculo contractual había ser “entre cónyuges”.

Además, se reveló que las hijas del exmandatario también eran accionistas de Urbaniza 3D y el terreno donde funcionaba había estado antes Agrotécnica Estuquiña, en el que Vizcarra fue socio en su momento.

De otro lado, el juez indicó que los informes, las funciones y los pagos del partido Perú Primero hacia Vizcarra no guardaban coherencia. “Está demostrado que buscó manipular el sistema judicial para evitar medidas en contra incluso después del primer pedido de prisión preventiva”, refirió.

Sobre el arraigo familiar, en la sesión judicial se dejó constancia que no existe una dependencia del expresidente con sus hijos, pues estos son mayores de edad. Además, se aclaró que el menor hijo de Vizcarra vive en Moquegua, mientras él lo hace en Lima.

Finalmente, el magistrado Chávez Tamariz consideró que hay un “riesgo alto” de fuga del exjefe de Estado ante la condena de 15 años que podría recibir por los presuntos sobornos que obtuvo por las obras del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo cuando fue gobernador regional.

Se enfatizó que la conducta de Vizcarra ha sido cuestionable durante todo el proceso penal.

