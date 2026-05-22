Patricia Benavides: JNJ archiva proceso disciplinario por hechos del caso Valkiria

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso el archivamiento del proceso disciplinario contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta injerencia en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) y las supuestas coordinaciones para afectar a fiscales como Marita Barreto y Rafael Vela Barba.

La decisión de archivar el proceso disciplinario fue respaldada de forma unánime por el Pleno de la JNJ. Sobre la mesa habían acusaciones sobre una presunta red de coordinaciones dentro del más alto nivel del Ministerio Público para perjudicar a fiscales que no eran afines a Patricia Benavides.

Entre las acciones a investigar estaban el retiro de Marita Barreto del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, presuntas acciones orientadas a suspender al fiscal superior Rafael Vela Barba, jefe del Equipo Lava Jato y la designación de Guillermo Silva en el equipo de Barreto.

A pesar de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides brindó testimonios donde corroboraba la tesis de las acciones dirigidas a afectar a fiscales, el magistrado Jaime de la Fuente (encargado de la sustanciación) señaló que dichas declaraciones brindadas a las autoridades carecían de precisiones sobre el modo, tiempo y lugar respecto a las coordinaciones entre Patricia Benavides y Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

También se indicó que no existían elementos objetivos para respaldar las acusaciones. Optaron por el archivo del proceso al señalar que una responsabilidad administrativa requiere pruebas verificables.

TAMBIÉN FAVORECEN A JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

La resolución emitida por el Pleno de la JNJ también favoreció a Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Se le acusaba de haber coordinado con Patricia Benavides la suspensión de Rafael Vela Barba.

El magistrado De la Puente propuso absolver a Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí de todos los cargos. La iniciativa fue aprobada por los consejeros Víctor Chanduvi, Germán Serkovic, Cayo Galindo y Gino Ríos.

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