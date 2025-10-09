Pedro Castillo: “La vacancia de la usurpadora siempre ha sido una exigencia popular”

Desde el penal de Barbadillo, el expresidente Pedro Castillo se pronunció ante lo que parece la inminente vacancia presidencial de Dina Boluarte. El atentado con armas de fuego contra la orquesta Agua Marina —perpetrado el último miércoles 8— terminó por inclinar la balanza en el Congreso para consensuar los votos suficientes y superar la valla para retirar del cargo a la jefa de Estado.

En este sentido, el exmandatario calificó de “usurpadora” a Dina Boluarte. Consideró que, aquellos que la apoyaron inicialmente hoy buscan su vacancia. Esto sería en referencia al apoyo anunciado por Fuerza Popular a la salida del cargo de la jefa de Estado.

“La vacancia o renuncia de la usurpadora siempre ha sido una exigencia popular. En ese esfuerzo, los hijos del pueblo derramaron su sangre y perdieron la vida por orden de un gobierno de facto”, se lee en su carta.

En tanto, en el Congreso ya ingresaron dos mociones de vacancia contra Dina Boluarte. La declaratoria de admisibilidad a debate requiere superar una votación —en el Pleno— del 40% del número de congresistas habilitados. De conseguirlos, se cita a la presidenta al Hemiciclo para que haga su defensa y se vota. Se requieren 87 votos (⅔ del total) para declarar la vacancia del cargo de la presidenta de la República.

Finalmente, los ministros de Estado acudieron —esta tarde— al Hemiciclo tras la citación del Congreso para exponer sobre sus avance en la lucha contra la criminalidad, pero tras su exposición la mayoría de parlamentarios pedía acelerar el trámite de la vacancia presidencial en lugar de seguir pidiendo rendición de cuentas a los integrantes del Gabinete Arana Ysa.

