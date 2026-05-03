Penal de Barbadillo se convirtió en el nuevo centro de campaña de Roberto Sánchez

El penal de Barbadillo, donde el expresidente Pedro Castillo cumple prisión preventiva y una condena en primera instancia por conspiración a la rebelión, se ha convertido en el nuevo centro de campaña de Juntos por el Perú, de acuerdo a una investigación realizada por la Unidad de Investigación de Latina Noticias.

En el marco de la actual coyuntura electoral, este centro penitenciario se ha convertido, en la práctica, en un punto de coordinación política, pese a que aún no hay resultados oficiales del proceso. Las coordinaciones para la campaña de segunda vuelta pasan por este centro que alberga al expresidente Castillo.

Punto Final constató que dirigentes, candidatos y exfuncionarios acuden de forma constante para reunirse con Castillo Terrones, entre ellos el congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, considerado su principal aliado, además de otras figuras como sus exministros Íber Maraví y Walter Ayala.

UN PENAL CON NORMAS FLEXIBLES

Los recientes resultados electorales, aunque no oficializados al 100% por el JNE, han convertido al expresidente Pedro Castillo en el reo más visitado del penal de Barbadillo, quien cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión.

Un cartel colgado en Barbadillo indica que las mujeres pueden visitar al expresidente los miércoles y sábados, los domingos son para visitas de varones. Sin embargo, las reglas se han flexibilizado. Son diversas las delegaciones regionales y políticos ingresan con frecuencia para coordinar acciones y recibir lineamientos.

El miércoles 29 de abril llega la visita de Gloria e Irma Castillo, sus hermanas. Después llegan comitivas provenientes de regiones como Huancavelica en grupos de dos hasta seis personas. Grupos mixtos de hombres y mujeres que rompen las reglas establecidas. Lo mismo ocurre con una delegación de Ucayali.

En tanto, el jueves 30, continuaron las visitas. Los abogados Walter Ayala y José Domingo Pérez llegaron a visitar a Pedro Castillo. El mismo Roberto Sánchez deslizó la posibilidad de nombrar al exfiscal como su ministro de Justicia si gana la segunda vuelta. También llegó el exministro Iber Maraví.

Finalmente, Punto Final accedió al registro de visitas del penal de Barbadillo. Las visitas al expresidente natural de Chota han aumentado desde la primera vuelta electoral. Con los resultados parciales que ubican a Roberto Sánchez en segunda vuelta, la cifra sigue incrementándose.

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