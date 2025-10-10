Presentan proyecto de ley para que presidentes vacados no tengan pensión vitalicia

La vacancia de Dina Boluarte abrió un nuevo debate dentro del Congreso de la República, el de si los presidentes vacados deben o no acceder al derecho de cobrar su pensión vitalicia. En este contexto, surge el proyecto de ley del parlamentario Alejandro Muñante, de Renovación Popular, quien propone establecer prohibiciones en la Ley N° 26519 para que expresidentes no puedan acceder a este beneficio si son retirados del cargo vía este procedimiento congresal.

De acuerdo a lo expuesto en el documento, se busca perfeccionar el alcance de la Ley 26519, delimitando los criterios por los cuales se reconoce el otorgamiento de la pensión vitalicia a expresidentes. Asimismo, definen esta pensión como un reconocimiento, no como un derecho que debe entregarse con solo un trámite.

“(Con esta modificación) se evita que el Estado destine recursos a quienes fueron destituidos por el Congreso en aplicación de los mecanismos de control político que nuestra Constitución garantiza. La norma reafirma que la pensión vitalicia es un acto de reconocimiento institucional, no un derecho automático, y que su otorgamiento debe guardar coherencia con nuestro ordenamiento jurídico”, se lee en el PL.

El texto que se introduciría en la Ley N° 26519 es el correspondiente al Artículo 2-A, que diría lo siguiente: no tienen derecho a la pensión vitalicia los expresidentes que hayan sido vacados por el Congreso de la República en atención a los supuestos previstos en el artículo 113 de la Constitución.

Un punto a tomar en cuenta es que la ley ya establece algunos límites como que “el derecho queda en suspenso para el caso de expresidentes respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”. Fue por este motivo que se intentó negarle su pensión a Pedro Castillo Terrones, pero, finalmente, el Poder Judicial determinó que se le pague la pensión, ya que el Congreso le otorgó el beneficio a Alberto Fujimori, pese a haber sido pasivo de una acusación constitucional.

Finalmente, los exmandatarios que fueron vacados desde 1990 son Alberto Fujimori, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski iba a ser vacado, pero presentó su renuncia al saber que se tenían los votos suficientes para su salida. Cabe resaltar que, ninguno de estos exjefes de Estado se vería afectado por la aprobación de la modificatoria de ley, ya que no tiene aplicación retroactiva.