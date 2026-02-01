Reunión entre José Jerí y Zhihua Yang sí habría sido planificada: nueva cronología de los hechos sale a la luz

Nueva información sale a luz sobre la reunión extra oficial que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang el último 26 de diciembre del 2025, y lo que motivó varias mociones de censura contra el jefe de Estado y una investigación fiscal contra Jerí Oré. La respuesta desde Presidencia fue que dicho encuentro no fue especial, ni planificado.

De acuerdo a lo expresado por el mandatario, se trató de algo “circunstancial”. Mientras que, Zhihua Yang calificó dicho encuentro como algo “sin ningún tipo de coordinación previa”.

Otra versión que sostuvo el jefe de Estado fue que en la conversación con Zhihua Yang se habló sobre las actividades para el Día de la amistad Perú-China, pero pasaron las semanas y no se realizó ninguna actividad en Palacio, ni en la Plaza de Armas, ni en la Cancillería. Solo una discreta celebración en el Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Cultura indica que se decidió hacerlo de esta manera por “criterios logísticos”; mientras que, desde Palacio señalaron que fue para “evitar malestar en la relación con China”.

UNA HISTORIA DIFERENTE

Punto Final tuvo acceso, a través de fuentes de información, a una versión alterna a la narrada por el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. En esta se daría cuenta de que dicho encuentro sí fue planificado. Esta nueva línea de sucesos deberá ser investigada y corroborada por el Ministerio Público.

De acuerdo a esta nueva cronología, el 26 de diciembre, antes de recibir al presidente en su chifa, Yang estuvo en el piso 8 de dicho edificio reunido con otro hombre, también de nacionalidad china. Cerca de las 10 de la noche, el empresario bajó al segundo piso a esperar la llegada de los visitantes.

Minutos después, llegaron los agentes de seguridad del presidente y subieron a revisar el lugar del encuentro. Tras dar el visto bueno, a las 10:18 de la noche, el presidente José Jerí ingresa al edificio, donde fue captado encapuchado y con un morral, acompañado de quien sería el ministro del Interior.

Ya en el segundo piso, el jefe de Estado sostuvo una reunión extraoficial con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. Ambos ciudadanos chinos tendrían una relación estrecha, ya que cuando Punto final buscó a Yang para obtener sus descargos, también fue encontrado conversando con Xiaodong.

La reunión no habría sido corta. Cuando el mandatario llegó, había pocos comensales en el chifa, quienes se fueron retirando paulatinamente. José Jerí fue el último en abandonar el local. Una cámara de vigilancia de la Municipalidad de San Borja, ubicada en el cruce de las avenidas San Luis y Javier Prado, registró la partida del cofre presidencial cinco minutos antes de la medianoche.

