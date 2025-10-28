Cinco cambios en año y medio: designan a Javier Franco Castillo como nuevo jefe de la Sunat

A pocas semanas de la designación de Edward Tovar Mendoza como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Gobierno del presidente interino José Jerí dejó sin efecto dicha designación —heredada de la gestión de Dina Boluarte— y nombró en su reemplazo a Javier Eduardo Franco Castillo. La decisión se formalizó mediante una resolución suprema.

Franco Castillo cuenta con el respaldo del jefe de Estado y de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, tal como se indica en la Resolución Suprema N.º 037-2025-EF, firmada por ambos funcionarios. Un dato clave: su antecesor permaneció menos de un mes en el cargo.

El nuevo titular de la Sunat tiene más de 20 años de trayectoria en la institución. Hasta octubre de este año, se desempeñó como superintendente nacional adjunto de Tributos Internos. En años anteriores, ejerció como intendente de Tributos Internos en Cusco y Junín.

SUNAT, UNA INSTITUCIÓN GOLPEADA POR LA INESTABILIDAD

Las renuncias han golpeado la estabilidad de la Sunat desde inicios de 2024. El último periodo de relativa continuidad fue el de Luis Enrique Vera Castillo, quien asumió en marzo de 2020 y se mantuvo hasta marzo de 2024. Durante su gestión pasaron los gobiernos de Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.

Tras la salida de Vera se inició el ciclo de inestabilidad. En marzo de 2024 asumió Gerardo López Gonzáles, quien duró siete meses. En octubre de ese mismo año lo sucedió Víctor Mejía Ninacondor, con una gestión de cinco meses. En marzo de 2025 fue designada Marilú Llerena Aybar, que permaneció medio año. Tras su renuncia, en octubre de este año el cargo recayó en Edward Tovar Mendoza, quien no duró ni un mes en el cargo.

La designación de un jefe de la Sunat idóneo, capaz de garantizar la estabilidad que la entidad requiere, es responsabilidad de la Presidencia de la República. La decisión se toma en acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas. El escenario ideal sería que los titulares de la Sunat permanezcan en sus cargos durante los cinco años para los que fueron designados.