Tomás Gálvez advierte que falta de presupuesto afecta la autonomía de la Fiscalía

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se presentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para sustentar el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, una iniciativa que busca actualizar el marco legal de la institución frente a los actuales desafíos en la lucha contra la criminalidad.

Durante su exposición, explicó que la normativa vigente presenta limitaciones que dificultan una actuación eficiente, por lo que la propuesta apunta a modernizar el sistema de justicia y fortalecer el Estado de derecho. En ese sentido, indicó que se busca dotar al Ministerio Público de herramientas más eficaces que permitan una persecución penal más ágil, técnica y acorde a las exigencias de la ciudadanía.

El titular del Ministerio Público también solicitó al Parlamento priorizar el debate del proyecto, al considerar que su aprobación es clave para mejorar el desempeño institucional. Asimismo, destacó que la iniciativa ha sido elaborada con el aporte de múltiples actores, entre ellos universidades, colegios de abogados y alrededor de 40 fiscales, lo que le otorga un respaldo técnico importante.

Durante la sesión, se advirtió además sobre problemas estructurales como los bajos salarios en el área de medicina legal, situación que dificulta la captación de profesionales especializados y afecta el funcionamiento del sistema de justicia en áreas clave.

PROBLEMAS PRESUPUESTALES

Gálvez también puso énfasis en las restricciones presupuestales que enfrenta la institución, señalando que estas limitan su capacidad operativa y condicionan el cumplimiento de sus funciones. En esa línea, remarcó que el financiamiento es fundamental para garantizar la autonomía del Ministerio Público.

“El problema es que sin presupuesto la autonomía es solo un concepto. Si no contamos con los recursos necesarios, no podemos cumplir adecuadamente nuestro trabajo”, advirtió el fiscal de la Nación, al insistir en la urgencia de impulsar esta reforma, que actualmente se encuentra en evaluación en el Congreso tras haber sido presentada el pasado 13 de marzo.

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