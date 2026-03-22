Vladimir Cerrón fuera del debate presidencial: TC verá su hábeas corpus el 31 de marzo

El candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no participará en el próximo debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras el país espera escuchar las propuestas de los aspirantes a la presidencia, su ausencia marcará uno de los momentos más comentados de la jornada electoral.

Actualmente prófugo de la justicia, Cerrón intentó revertir la orden de prisión preventiva en su contra mediante un hábeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional (TC), con la intención de anular la medida y poder participar en igualdad de condiciones. Sin embargo, su estrategia no prosperó en los tiempos que esperaba.

El Tribunal Constitucional anunció que evaluará este recurso recién el 31 de marzo, fecha que coincide con el cierre del debate presidencial. Esto deja fuera de escena al líder de Perú Libre, al menos en esta etapa clave de la campaña.

CUESTIONAMIENTOS POR EL TC

El caso no ha estado exento de polémica. En menos de 21 días desde su presentación, el recurso avanzó con una rapidez poco habitual, lo que generó cuestionamientos incluso dentro del propio TC. A ello se sumó la filtración de un presunto borrador de sentencia que declaraba fundada la demanda.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, aclaró que dicho documento no era una sentencia definitiva y lamentó su difusión, señalando que generó confusión y alarma en la población. Además, precisó que el tribunal busca resolver este tipo de casos antes de las elecciones para evitar fallos tardíos sin efecto práctico.

Desde la defensa de Cerrón, el abogado Humberto Abanto sostiene que su patrocinado tiene derecho a afrontar el proceso en libertad y participar en la contienda electoral. Argumenta que la prisión preventiva sería arbitraria, especialmente tras la anulación de su condena en el caso Aeródromo Wanka.

Por su parte, la Procuraduría del Poder Judicial advierte que existe peligro procesal, ya que Cerrón no cuenta con domicilio conocido ni se ha puesto a derecho. Esta condición de prófugo es uno de los principales argumentos para mantener la medida en su contra.

Más allá del desenlace, el caso ha abierto interrogantes sobre el funcionamiento interno del Tribunal Constitucional, en medio de filtraciones, tensiones y decisiones cuestionadas. Ahora, la atención está puesta en lo que resuelva el pleno a fines de marzo, en un fallo que podría tener impacto tanto jurídico como político en el país.

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