Gabriel Boric se pronuncia tras los graves incidentes en el Independiente vs. U. de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció tras los incidentes ocurridos en Buenos Aires entre las barras de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. Los hechos se registraron durante el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

En un mensaje publicado en la red social ‘X’, el mandatario calificó lo sucedido como “un hecho negativo en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, y señaló que será la justicia la encargada de establecer a los responsables.

Boric recalcó que la prioridad de su Gobierno es asistir a los compatriotas afectados, garantizar atención médica a los heridos y velar porque los detenidos reciban un debido proceso. Para ello, explicó, la Cancillería, la Embajada, el Consulado y el Ministerio del Interior trabajan de manera coordinada.

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

Finalmente, el jefe de Estado condenó de manera categórica la violencia en el deporte. “Nada justifica un linchamiento. Nada”, subrayó, dejando clara la posición del Ejecutivo frente a los hechos registrados en Argentina.

DISTURBIOS EN AVELLANEDA OBLIGARON A CANCELAR EL INDEPENDIENTE VS. UNIVERSIDAD DE CHILE

El partido entre Independiente vs. Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido tras graves disturbios. Con el marcador 1-1, el segundo tiempo se retrasó por el lanzamiento de butacas desde la tribuna visitante hacia los hinchas locales. Aunque el juego se reanudó brevemente, volvió a detenerse tras la invasión al campo de simpatizantes de Independiente.

La situación empeoró con una bomba de estruendo arrojada desde el sector chileno y posteriores enfrentamientos, lo que obligó a suspender (y posteriormente cancelado) el encuentro por falta de garantías de seguridad.