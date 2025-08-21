Independiente vs. U de Chile: ¿cómo se definirá al ganador de la serie por Copa Sudamericana?

El partido entre Independiente vs. Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue cancelado tras una batalla campal en las tribunas del estadio Libertadores de América.

Con el marcador 1-1, el segundo tiempo se detuvo luego de que hinchas ingresaran al campo y desde la zona visitante se lanzaran objetos contra la parcialidad local, lo que obligó a árbitros y jugadores a retirarse por seguridad.

La violencia se desató por completo cuando barristas de Independiente irrumpieron en la tribuna de los chilenos, generando choques directos y dejando varios aficionados heridos.

Tras los incidentes, la Conmebol informó mediante un comunicado que el partido entre Independiente y Universidad de Chile fue “cancelado por la falta de garantías de seguridad del club anfitrión y de las autoridades locales”. El organismo añadió que esta situación hizo imposible continuar el encuentro.

Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025

¿CÓMO SE DEFINIRÁ AL GANADOR DE LA SERIE ENTRE INDEPENDIENTE Y LA U. DE CHILE POR COPA SUDAMERICANA?

El reglamento de competiciones de la Conmebol contempla diferentes causas para la suspensión o cancelación de un partido. Estas van desde factores climáticos hasta el retiro de un equipo. En la mayoría de los casos se permite la reprogramación, aunque existen excepciones, como los episodios de violencia, que pueden derivar en la cancelación definitiva del encuentro.

Según el artículo 18, cuando un partido no puede continuar por motivos ajenos al juego, como disturbios en las tribunas, el club involucrado se expone a sanciones que van desde advertencias o amonestaciones hasta multas de entre 100 y 400 mil dólares.

También se prevén medidas más severas: la anulación o repetición del partido, la deducción de puntos, el cierre total o parcial de estadios, la obligación de jugar a puertas cerradas o incluso en un país neutral.

En los casos más graves puede aplicarse la exclusión de torneos en curso, la inhabilitación en futuras ediciones o la retirada de títulos.

En este escenario, será tarea de los órganos disciplinarios de la Conmebol —el Tribunal de Disciplina, la Comisión de Ética y la Cámara de Apelaciones— determinar qué responsabilidades recaen sobre Independiente y Universidad de Chile, ya que hubo incidentes de ambas partes.

El último antecedente similar se llevó a cabo en la edición de la Copa Libertadores de este año. El equipo de Colo Colo fue sancionado por los disturbios provocados por sus hinchas en el duelo frente a Fortaleza, en Santiago.

En esa ocasión, la Conmebol otorgó la victoria 3-0 al equipo brasileño, además de imponer al club chileno una multa económica y la obligación de disputar varios partidos sin público.