Abogado de pareja de Sheyla Gutiérrez: “Josimar se encuentra en el país y colaborará con la justicia”

Josimar Cabrera, pareja de la peruana Sheyla Gutiérrez desaparecida en Estados Unidos, fue intervenido por la Policía Nacional tras pisar la capital el pasado sábado 16 de agosto junto a sus tres hijos menores. La familia de Gutiérrez lo señala como principal sospechoso y lo acusa de ejercer violencia psicológica y física contra ella y contra los niños.

Tras su arribo, Cabrera y los menores fueron trasladados a la sede de Medicina Legal del Callao. Horas más tarde se informó que no existía ninguna orden judicial de detención en su contra, por lo que recuperó la libertad ese mismo día.

El abogado de Josimar Cabrera, Roberto Robles, salió al frente de las versiones que circulan en torno al caso y pidió cautela con las pruebas difundidas en medios. En declaraciones a Latina Noticias, señaló que el material audiovisual presentado contra su patrocinado debe ser revisado con rigurosidad.

“Mi patrocinado me pidió aclarar tres puntos. Primero, el video en el que se observa a una persona arrastrar un saco, no tiene hora ni fecha cierta. Segundo, en ese video no se puede establecer que se trate de él, por lo que deberá pasar por una pericia antropológica. Y tercero, se trata de un material recortado, que no muestra qué ocurrió antes ni después de las imágenes difundidas“, declaró Roberto Robles, abogado de Josimar Cabrera.

COLABORARÁ CON LA JUSTICIA

El abogado Roberto Robles aseguró que Josimar Cabrera no tiene intención de evadir la investigación y que colaborará con las autoridades en todo momento.

“Mi patrocinado se encuentra en el Perú y no saldrá del país. Josimar colaborará con la justicia siempre que lo requieran, ya sea en territorio nacional o desde el extranjero. Acudirá a cada citación que se le haga“, concluyó Robles.

¿DÓNDE ESTÁN LOS HIJOS DE SHEYLA GUTIÉRREZ?

La ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, informó que los hijos de Sheyla Gutiérrez Rosillo ya fueron repatriados y se encuentran bajo el cuidado de su familia materna.

Los niños llegaron desde México en un vuelo comercial coordinado con la Cancillería, tras cruzar la frontera junto a su padre con un salvoconducto. Ahora permanecen con sus abuelos maternos en el Perú y serán sometidos a exámenes médicos y psicológicos para evaluar su estado de salud.

“Hemos coordinado para que los niños pasen por los diferentes exámenes que corresponden, sobre todo el psicológico, en nuestra Unidad de Protección Especial. Ahora ya están con la familia, con los abuelos maternos”, señaló Montellanos.