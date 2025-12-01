Acceso a la universidad crece 52%, pero solo 3 de cada 10 peruanos alcanza estudios universitarios

Si bien en los últimos años el número de ingresantes a universidades licenciadas aumentó más del 50%, las brecha en educación superior sigue siendo muy ámplia y una tarea pendiente para las autoridades peruanas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares, sólo tres de cada diez peruanos acceden a estudios universitarios o técnicos.

A esto se suma la brecha entre jóvenes rurales y urbanos que pueden acceder a estudios superiores. De acuerdo con la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), apenas el 8,1 % de los jóvenes de zonas rurales accede a la educación superior universitaria, mientras que, en áreas urbanas, la cifra asciende al 24,7 %. No solo se debe a factores económicos, sino también a diferencias en conectividad, infraestructura y calidad educativa.

CONTRASTE CON DATOS DE LA SUNEDU

Por otro lado, el IV Informe bienal sobre la realidad universitaria en Perú, realizado por la Sunedu, revela que el número de postulantes a universidades licenciadas creció un 31,6 % entre 2018 y 2022, mientras que los ingresantes aumentaron en un 52,4 % en el mismo periodo. Sin embargo, la tasa de matrícula aún no logra recuperar los niveles pre pandemia.

En tanto, los jóvenes de hogares no vulnerables presentan una tasa de matrícula universitaria del 42,7 %, más del doble que aquellos en situación de pobreza. De este último grupo sólo el 3,6 % de los jóvenes pobres accede a la universidad.

Frente a ello, la rectora de la Universidad de Lima, Patricia Stuart, indicó que “la educación superior debe ser un espacio donde el talento, y no las condiciones de origen, definan las oportunidades”.

Con el fin de apoyar a jóvenes de bajos recursos en su acceso a educación superior, la Universidad de Lima ha desarrollado una serie de programas de apoyo económico y oportunidades para jóvenes de distintos contextos. La institución es elegible para la Beca 18 del Pronabec y cuentan con la Beca Ilse Wisotzki, una beca integral destinada a estudiantes destacados provenientes de colegios nacionales y que financia toda la carrera universitaria. También está la Beca Oficio, otorgada al estudiante que ocupe el primer puesto de la carrera; entre otras herramientas para apoyar a jóvenes con bajos recursos.

VIDEO RECOMENDADO