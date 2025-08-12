Colombia: politólogo y exactor de cine para adultos asume como ministro de Igualdad y Equidad

El politólogo Juan Florián juró como nuevo ministro de Igualdad y Equidad de Colombia, tras desempeñarse desde abril como viceministro de la misma cartera. Reemplaza a Carlos Rosero y encabezará la institución encargada de promover políticas de inclusión y justicia social.

Florián, licenciado en Ciencias Políticas, acumula más de 20 años de experiencia en organizaciones internacionales de cooperación, como Médicos Sin Fronteras y Save the Children. Ha trabajado en programas de protección a comunidades vulnerables y de promoción de derechos humanos.

Durante el acto de posesión, el nuevo ministro afirmó que su gestión se enfocará en reforzar las acciones a favor de sectores históricamente marginados. “Con orgullo y compromiso asumo hoy como ministro de Igualdad y Equidad, para seguir trabajando por las poblaciones históricamente excluidas. Reconocemos la diferencia como parte del cambio y la construcción de paz”, señaló.

Su trayectoria incluye pasos por distintos ámbitos profesionales, experiencia que, según afirmó, le ha permitido comprender de cerca las necesidades y desafíos de las poblaciones más vulnerables.

INCURSIÓN EN EL CINE PARA ADULTOS

El nuevo ministro de Igualdad y Equidad de Colombia reveló a inicios de agosto, a través de sus redes sociales, que en el pasado se desempeñó como trabajador sexual y participó en la producción de contenido para el cine para adultos.

“No, no vengo de las élites. Vengo de las calles, de la lucha, del activismo real. Fui trabajador sexual, hice contenido para adultos, soy VIH positivo y fui migrante”, escribió el funcionario.

En el mismo mensaje, destacó que su vida estuvo marcada por la superación y el compromiso con las causas sociales. “Pero también soy politólogo, he sido creador de políticas públicas, gestor público, defensor de los derechos humanos, viceministro y, sobre todo, un hijo del pueblo que no olvida de dónde viene”, añadió.

MINISTRO DE IGUALDAD

El Ministerio de Igualdad y Equidad fue instaurado en los primeros meses del mandato de Gustavo Petro, en 2022, con la vicepresidenta Francia Márquez como su primera responsable. Esta dependencia nació con la finalidad de impulsar políticas orientadas a reducir las desigualdades y garantizar derechos a sectores históricamente marginados.

En febrero de este año, durante una reunión del gabinete en un clima de tensión, Márquez cuestionó la labor de varios ministros cercanos al presidente. Días después, Petro decidió relevarla del cargo, lo que representó un giro en la conducción de una de las carteras clave para su programa social.