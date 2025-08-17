Chimbote: asesinan a excapitán de la PNP, su hijo y a presunto criminal | VIDEO

Un sangriento ataque registrado la madrugada de este domingo dejó tres personas muertas en Chimbote. El crimen ocurrió alrededor de las 3:36 a. m., cuando una camioneta fue interceptada en la intersección de la avenida Enrique Meiggs y el jirón Iquitos.

Las víctimas fueron identificadas como William Ademar Sevillano Esquivel (59), capitán en retiro de la Policía Nacional; su hijo, Willy Alexis Sevillano Pillaca (32); y Efraín Eyder Huaccho Ponce (37), señalado como cabecilla de la organización criminal Los Patecos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los sicarios llegaron a bordo de otro vehículo y dos motocicletas. Desde allí abrieron fuego contra la camioneta, realizando más de 40 disparos. Cámaras de seguridad captaron la emboscada y muestran cómo uno de los heridos intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado y rematado por un atacante en moto.

En la escena del crimen, peritos de Criminalística encontraron decenas de casquillos de bala. El excapitán de la PNP y Huaccho murieron en el acto, mientras que Alexis Sevillano resultó herido, aunque finalmente perdió la vida tras ser perseguido por los sicarios.

Las autoridades informaron que Efraín Huaccho conducía el vehículo. El pasado 9 de julio había sido detenido en la misma camioneta, cuando se le incautaron tres celulares y una bolsa de marihuana. Sin embargo, después fue liberado.

Huaccho estaba bajo investigación por presuntos vínculos con el tráfico de drogas, extorsiones y tráfico de terrenos en la región, lo que refuerza la hipótesis policial de un ajuste de cuentas entre bandas criminales.

La Policía continúa con las diligencias para identificar a los autores del ataque y determinar el móvil del triple asesinato, que ha causado gran conmoción en la ciudad de Chimbote.