Mininter activa medidas de protección para periodista colaborador de Latina amenazado de muerte

Ante la denuncia del periodista Manuel Calloquispe, colaborador de Latina Noticias en Madre de Dios, por amenazas de muerte, el Ministerio del Interior ha tomado medidas inmediatas para su protección.

A través de un comunicado, el Mininter señaló que se ha desplegado un equipo especial para el resguardo del periodista y sus familiares. Patrullaje permanente, visitas y contacto directo con el agraviado son algunas de las medidas implementadas.

Asimismo, personal de la División de Investigación Criminal de la Región Policial Madre de Dios vienen realizando acciones para la pronta ubicación y captura de los responsables de las amenazas contra el comunicador y su núcleo familiar.

Esto se da luego de que Calloquispe reportara que el pasado 28 de agosto recibió un audio vía WhatsApp donde lo amenazaron de muerte si continúa publicando informaciones sobre la operación de mafias de la minería ilegal en La Pampa, una zona de dicha región.

De acuerdo con el afectado, la voz del audio correspondería a Alver Carranza Fernández, un miembro de la seguridad de la organización criminal ‘Los guardianes de la trocha’, grupo liderado por Edison Fernández Pérez, alias ‘Chili’. Este sujeto registra denuncias por secuestro, robo y asesinato a lo largo del país.

También, organizaciones de prensa como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) exhortaron a la autoridades que brinden garantías para el colaborador de Latina Noticias.

Cabe resaltar que, este año, las amenazas contra periodistas han escalado de manera significa e incluso han tenido lamentables desenlaces, como el caso del asesinato de Gastón Medina Sotomayor, en Ica, quien ya había denunciado amenazas de muerte en años anteriores.

