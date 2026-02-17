Así informó la prensa internacional la censura de José Jerí

La prensa internacional ha informado sobre la reciente censura de José Jerí, medida aprobada por el Congreso de la República en una sesión extraordinaria. Con esta decisión, se declara vacante tanto la presidencia del Congreso como la presidencia del país, lo que genera una importante crisis política. Esta acción no había sido anticipada por las autoridades, lo que aumenta la tensión dentro del escenario político nacional.

Como consecuencia de la censura, este miércoles 18 de febrero, a las 6:00 p.m., la representación nacional llevará a cabo la elección de un nuevo mandatario. Este proceso podría modificar el rumbo de la administración y dar paso a nuevas figuras políticas en un momento de gran incertidumbre. La situación ha despertado un amplio interés a nivel internacional debido a su impacto en la estabilidad del país y las relaciones diplomáticas.

