Comisión de Fiscalización convocaría a José Jerí el 3 de febrero para explicar sus reuniones con empresario chino

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, señaló que la Comisión de Fiscalización anunció que tomará “cartas en el asunto” sobre las reuniones sin registrar que sostuvo el presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang. Se tiene previsto convocarlo para que brinde explicaciones para una próxima sesión a desarrollarse el 3 de febrero.

“Según tengo entendido, (la comisión) ya ha tomado cartas en el asunto y de acuerdo con su presidente, va a convocar al mandatario Jerí a que dé explicaciones”, dijo en conferencia de prensa realizada en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

La sesión se realizaría el 3 de febrero debido a que durante los últimos días de enero le corresponde a los congresistas su semana de representación. Al ser varios los parlamentarios que buscan la reelección, la mayoría estará atendiendo sus campañas en sus regiones de origen.

SOBRE LA MOCIÓN DE CENSURA

Este lunes 19, el congresista Edward Málaga presentó una moción de censura contra el presidente de la República, José Jerí, en su condición de titular del Congreso de la República, lo cual buscaría que deje este cargo y, por consiguiente, pierda el máximo cargo en el Ejecutivo. Este recurso está motivado por sus reuniones sin registrar con el empresario chino Zhihua Yang.

A título personal, Fernando Rospigliosi dijo estar en contra al señalar que el país se encuentra en un proceso electoral y que promover una vacancia en este contexto generaría mayor inestabilidad política.

En tanto, confía en que cualquier investigación o eventual procesamiento de José Jerí por presuntos ilícitos debería realizarse después del 29 de julio, cuando el mandatario deje el cargo y lo ceda a quien gane las elecciones generales de este año.

VIDEO RECOMENDADO