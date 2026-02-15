Comisión de Fiscalización debate este lunes 16 pedido de facultades de investigación por ‘Caso Chifagate’

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República debatirá —este lunes 16— el informe preliminar elaborado por este grupo de trabajo sobre las versiones ofrecidas por el presidente José Jerí y los empresarios chinos, así como de los demás funcionarios involucrados en el ‘Caso Chifagate’.

En el informe preliminar se incluye un pedido al Pleno para que la comisión, presidida por el parlamentario Elvis Vergara, obtenga facultades de comisión investigadora y pueda, con mayores herramientas, seguir investigando el caso que involucra al máximo representante del Poder Ejecutivo.

La Comisión de Fiscalización sesionará a las 2 de la tarde en la Sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Se espera obtener los votos suficientes para que la indagación por el ‘Caso Chifagate’ siga avanzando en el Congreso.

INFORME ADVIERTE CONTRADICCIONES

El informe elaborado por la comisión brinda algunas conclusiones preliminares que serán expuestas durante la sesión de este lunes 16. Una de ellas es que existirían “indicios razonables de una presunta red dedicada a obtener favorecimiento económico por parte del Estado a favor del ciudadano Zhihua Yang”.

En tanto, se advierten “posibles inconsistencias y contradicciones” en las versiones ofrecidas por el presidente José Jerí y los empresarios chinos. Esto debido a que Ji Wu Xiaodong indicó que fue a la reunión del 26 de diciembre del 2025 a pedido de su amigo Zhihua Yang como traductor. Esta versión contradice a la del mandatario, quien indicó que Xiaodong no dominaba el idioma español.

Finalmente, el informe considera la existencia de indicios razonables de afectación a la Ley 28024, la cual regula la gestión de intereses en la administración pública. En tanto, se advierte la existencia de “indicios razonables” sobre la comisión de presuntos delitos contra la administración pública, en su modalidad de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, cohecho, entre otros.

