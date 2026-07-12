Conflictos internos en el partido de Pedro Castillo, Todo con el Pueblo, podrían llevarlo a su desaparición

El partido de Pedro Castillo, Todo con el Pueblo, enfrenta actualmente una serie de enfrentamientos internos entre sus dirigentes que ponen en peligro su existencia como organización política. De acuerdo con Nicolás Bustamante, secretario general de la agrupación y exministro de Transporte del exmandatario , existen dos facciones: una liderada por Castillo y la estructura orgánica que él representa.

“Él creyó que en el partido se puede hacer lo que él quiere, como en un sindicato, cosa que no es así, un partido se desarrolla en base a su estatuto y estructura orgánica”, declaró para Punto Final.

Pero sta no es la única voz crítica, ya que el sobrino del exjefe de Estado, Jaime Vásquez Castillo, quien fue parte de la organización de los mítines de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú en la última campaña electoral, denuncia maltratos y malas decisiones adoptadas por el expresidente, quien, desde su perspectiva, estaría siendo influenciado por personas que forman parte de su entorno más cercano.

“Él está en el penal Barbadillo, él no sabe, pero Catherine Palomino, Jorge Espelucín, Iber Maraví le dicen cosas que no son exactas”, afirmó.

PROBLEMAS CON LA ALIANZA CON JPP

La alianza entre Juntos por el Perú y Todo el Pueblo para participar de las elecciones generales de este año se concretó el 17 de agosto del 2025, luego de que la agrupación Castillista no lograra inscribirse en el plazo establecido. Nicolás Bustamante asegura que dicho acuerdo se realizó sin consenso ni debate.

“Nos enteramos posterior, pero el día 4 de junio, según versiones de Juntos por el Perú, Pedro Castillo de forma unipersonal ha suscrito un acuerdo o un pacto con Roberto Sánchez, para que lo apoye en la campaña presidencial a cambio del 20% de cuota para que él pueda designar a los candidatos invitados, ese es el acuerdo que de manera extraoficial conocemos”, explica.

“Siempre hemos tenido un recelo de que Sánchez no es alguien que cumpla los pactos entonces teníamos que conversar y dialogar con él los acuerdos porque o algunos aspectos de una posible alianza, seguramente hubiéramos llegado a un acuerdo, pero previa discusión con las bases”, añadió.

En un momento, Castillo acusó a su exministro de de querer apropiarse de Todo con el Pueblo. El exfuncionario, por su lado, asegura que la división se generó cuando Castillo se juntó con Catherine Palomino, secretaria de Juventudes de la agrupación y diputada electa por Huancavelica de la alianza con Juntos por el Perú. “Un grupo de miembros del comité ejecutivo nacional salen de la línea política del partido y de manera irresponsable creo yo no midieron las consecuencias y llevaron a este divisionismo interno”, sostiene.

Incluso, acusa a Pedro Castillo de querer ser presidente de la organización “de la noche a la mañana”, sin respetar el estatuto. “Cuando yo le dije que íbamos a convocar a un congreso nacional, siguiendo el procedimiento estatutario, él dijo que yo me quería agarrar el partido, que yo quiero ser el líder, que yo le estoy desplazando a él, y que por lo tanto él iba a hacer una lucha interna para que yo deje la secretaría general”, relató.

TODO CON EL PUEBLO EN PELIGRO DE PERDER LA INSCRIPCIÓN

Para las ERM 2026, Bustamante comenta que se propuso que Todo con el Pueblo se una con Venceremos, la alianza liderada por Ronald Atencio, pero que la facción de Pedro Castillo se opuso a esta posibilidad. “De acuerdo a ley, es el CEN el que aprueba las alianzas. Al estar partidos, no salió el acuerdo. Al contrario del CEN, ellos también suscribieron un acuerdo con juntos por el Perú para participar en las regionales y municipales en alianza, pero como estamos divididos nuestra facción devolvió la moneda y no hicimos ninguna alianza”, explicó.

“La facción de Castillo ingresa la alianza con Juntos por el Perú, pero el Jurado (Nacional de Elecciones) le dice que muestre el acta de convocatoria del CEN y como yo no he convocado el JNE lo desestimó quedó en nada”, añadió.

Como consecuencia, Todo con el Pueblo deberá ir solo a los comicios de octubre próximo. Sin embargo, no han logrado colocar el número mínimo de 36 listas provinciales, por lo que Bustamante admite que podrían perder la inscripción.

“Hemos presentado 9 listas regionales, 54 listas provinciales, pero solo han ingresado 11 listas provinciales por la responsabilidad del personero que es de la facción de Castillo (…). Es un problema grande, pero por más discrepancias que haya tenemos que llegar a buen puerto en algún momento”, dijo.

VÁSQUEZ SE PRONUNCIA

Jaime Vásquez admite que su designación en el comité de campaña de Juntos por el Perú se decidió en el penal Barbadillo, a donde fue a visitar a su tío a comienzos de enero de este año. La visita fue coordinada por Catherine Palomino. “Ella me hizo pasar, ella hace que todos ingresen”, contó.

No obstante, luego de unos meses, fue retirado de este equipo por constantes enfrentamientos con la actual diputada. Por ejemplo, indica que él insistía para viajar a otras regiones, pero visitaron tres veces Huancavelica, la región de Palomino, con el aval del propio Castillo. “Él luego me llamó a Barbadillo, pero yo ya no quise ir, está asesorado muy mal por gente como Palomino o Espelucín que solo tienen apetitos personales”, dijo.

El 17 de junio, luego de la segunda vuelta presidencial, Vásquez publicó esta frase en redes sociales: “Lograron su objetivo personal y puedo decir que acá hay responsables de todo lo que estamos pasando, no seré crítico en este momento, pero ya habrá momento en que el pueblo sepa la verdad”. Él comparte esta presunta conversación por Whatsapp con la futura congresista que se dio luego de esta publicación:

Palomino: “Veo varios dolidos, qué penita para la próxima será..”

Vásquez: “Das risa yo estoy acostumbrado a luchar por convicción y no ir a un penal…”

Palomino: “Agradece, gracias a mí estuviste en el comando, y gracias a mí te sacaron del comando…”

“Lo cierto es que Palomino podría ser la ejecutora de las decisiones, es lo que se comenta, que ella toma las decisiones y que ella ve quienes son los que ingresan a visitarlo a Castillo al penal”, mencionó Bustamante.

“Hemos esperado que pasen las elecciones presidenciales, culminado esto tomaremos la decisión final de cómo queda el partido en la pugna interna en diciembre se tomó la decisión de expulsarlo porque pretendió usar el partido como que todo con el pueblo está en alianza con Juntos por el Perú lo que no es cierto”, aseguró.

Palomino no accedió a brindar una entrevista. Aunque indicó que la dirigencia de JPP tendría que responder por lo dicho por Vásquez, la agrupación tampco realizó ningún comentario.

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